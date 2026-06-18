世界最大級の酒類コンペティション「IWSC 2026」にて 「本格麦焼酎 黒和ら麦」が金賞を受賞！

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)が販売している「本格麦焼酎 黒和ら麦」は、世界最大級の酒類コンペティション「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション(IWSC)2026」のスピリッツ部門において、金賞を受賞しました。





また「本格麦焼酎 和ら麦」「本格芋焼酎 からり芋」は、銅賞を受賞しました。ワイン部門では、日本ワインブランド「グランポレール」が銀賞1アイテム、銅賞5アイテムを受賞しました。



今回金賞を受賞した「本格麦焼酎 黒和ら麦」は、福岡県久留米市田主丸町にある「（株)楽丸(たのしまる)酒造」で製造している北海道産大麦100％で仕込んだ本格麦焼酎で、麦なのに芋のようなまろやかさと麦ならではのキレが特長です。



【金賞受賞「本格麦焼酎 黒和ら麦」審査員テイスティングコメント】

香ばしい穀物やローストした大麦の風味を感じ、やがて洋梨のドロップのようなフルーティーな甘さが感じられます。軽やかな口当たりの中に麹のコクが感じられ、最後はすっきりとした爽やかな余韻で締めくくられます。



【インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション(IWSC)概要】

IWSC は1969年からイギリスで開催されている歴史のある酒類専門の品質・味覚を競うコンペティションです。世界三大酒類コンペティションのひとつとして国際的にも大変権威のある酒類品評会で、毎年その受賞結果が注目されています。

【受賞アイテム一覧】

※受賞ワインの中には発売未定、あるいはすでに出荷が終了しているアイテムがございます。

■参考

本格麦焼酎 黒和ら麦・和ら麦ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/shochu/waramugi/

本格芋焼酎 からり芋ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/shochu/karariimo/

グランポレール ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/wine/gp/



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800