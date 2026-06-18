在日イタリア商工会議所主催ビジネスセミナー「Fashion Forward: Japan 2026 - 消費者インサイトとブランド戦略」in 大阪

在日イタリア商工会議所

在日イタリア商工会議所主催ビジネスセミナーを大阪にて開催いたします。テーマは、「Fashion Forward: Japan 2026 - 消費者インサイトとブランド戦略」in 大阪。



在日イタリア商工会議所主催

「Fashion Forward: Japan 2026 - 消費者インサイトとブランド戦略」

開催概要

日時： 2026年6月30日（火）17:00～18:30

会場： 大阪商工会議所 セミナー室

パネリスト



右近・フランチェスコ - 大阪在住。イタリアを代表するファッションブランドのファイナンスディレクター（2020年～）。同志社大学ビジネススクール、上智大学、大阪大学でファッションビジネスを教授。過去にジョルジオ・アルマーニ・ジャパン COO兼副社長、サフィロジャパン CFO、EBCゼネラルマネージャー等を歴任。在日イタリア商工会議所会頭を2期務めた。



駒谷 隆明（こまたに たかあき） - 伊藤忠ファッションシステム株式会社 代表取締役社長。伊藤忠商事でARMANI・DEAN & DELUCAなど海外ブランドを担当後、ZOZOとの資本提携などの投資戦略を推進。2018年より現職。近年はサステナビリティを軸とした新規事業・共創プロジェクトをリードし、「Re-Creation」認証など産業横断的な仕組みづくりを推進。



浅沼 小優（あさぬま こゆう） - 伊藤忠ファッションシステム株式会社 未来研究所 上席研究員。大手住宅メーカー勤務後に渡米、インテリアバイヤーを経験。帰国後はLVMHグループ・ロエベでMDを担当。トレンド予測企業WGSNの日本統括を経て2019年より現職。繊研新聞への寄稿、経済産業省の繊維産業小委員会への参画など、業界への情報発信も積極的に行っている。





参加費： 在日イタリア商工会議所・法人会員企業様：無料

一般（非会員企業様）：\3,500（税別）

事前登録制

https://shorturl.at/yGXwH

備考： セミナー終了後、簡単な乾杯を予定しています

アジア（日本含む）が世界消費の新たな中心地となる中、消費者は「価格の安さ」より「消費がもたらす価値」や「自己のアイデンティティ」を重視するようになっています。本セミナーでは、日本市場における新トレンドとファッションブランドの課題、そしてサステナビリティが日本のファッション業界にどう取り込まれるかをテーマに取り上げます。ユニクロのテクノロジー活用、コクヨのやる気ペン、ソロ活などの日本事例も交えながら、イタリア企業・ブランドがアジアで展開する上で意識すべきポイントをご紹介します。