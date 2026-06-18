薬機法に強い美容コスメの紙×WEBデザイナー・三塚良枝氏に聞く「薬機法を踏まえたデザインの作り方」～紹介動画・記事を公開～

StockSun株式会社

StockSun株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩野 圭佑）が運営する「StockSunサロン」は、会員でデザイナーの三塚良枝氏を紹介する動画・記事を公開しました。三塚氏はデザイナー歴18年。美容・コスメ商品の紙媒体とWebの両方を手がけ、薬機法対応のライターと体制を組みながら、薬機法に配慮したLPデザインの制作を得意としています。動画・記事では、表現規制のなかで「伝わるデザイン」をどう作るか、長年の現場経験から語っています。三塚氏の詳しい経歴・実績・サービス内容は、公開中の動画および記事でご覧いただけます。

プロフィール

薬機法に配慮したデザインを、チーム体制で

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=R8Tg4cbveA8 ]- デザイナー歴18年。美容・コスメ商品の紙×Webデザインを一気通貫で対応できる- 薬機法対応のライターと体制を組み、薬機法に配慮したLPを制作- 化粧品・美容機器・サプリメントなど美容コスメ分野に特化した実績を積む

化粧品や健康食品の広告、パンフレット、LPやパッケージなどのデザインでは、薬機法が定める表現規制への配慮が欠かせません。効果・効能の表現などを意識せずに進めると、後から表現の調整が必要になることもあります。

三塚氏は、薬機法に明るいライターと体制を組み、デザインの段階から薬機法に配慮した表現・構成を組み立てます。美容コスメ分野で長く制作を続けてきた経験とあわせて、クライアント側の法務チェックや媒体審査も通過しやすいクリエイティブを作れるのが強みです。

※薬機法に配慮した制作であり、表現の最終的な判断はクライアント側で行っていただく前提です

紙もWebも、同じトーンで届ける

パッケージ（紙）とLP・バナー（Web）の担当者が別々だと、媒体をまたいでブランドのトーンがずれることがあります。三塚氏は紙とWebの両方を18年にわたって手がけてきたため、媒体が変わってもブランドの世界観と表現の一貫性を保てます。窓口をひとつにまとめられるため、ディレクションにかかる調整コストも抑えられます。

こんな依頼・こんな方におすすめ

三塚良枝氏のコメント

- 化粧品・美容機器・サプリメントのLPを制作したい- 薬機法に配慮した広告デザインを相談したい- 紙とWebのデザインを一貫したトーンで整えたい

「美容コスメの分野では、どれだけ美しいビジュアルでも、薬機法に配慮しないと使えないことがあります。薬機法対応のライターと体制を組み、デザインの段階から表現に気を配ることを大切にしています。どんな仕事をしているか、ぜひ動画や記事をのぞいてみてください。」

紹介動画・記事はこちら

紹介動画は、StockSunの株本 祐己を聞き手にした対談形式です。三塚氏のデザイン歴・具体的な実績・仕事への考え方は、動画と記事で詳しくご覧いただけます。

▼視聴・閲覧はこちら

[紹介動画]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=R8Tg4cbveA8 ]

[紹介記事]

https://freelance-meikan.com/column/5132/

会社概要

■StockSun株式会社

会社名：StockSun株式会社

代表者：代表取締役 岩野 圭佑

設立：2017年7月28日

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目8番3号 新都心丸善ビル7階

事業内容：Webコンサルティング事業、キャリア支援事業、Web広告運用代行

URL：https://stock-sun.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

StockSunサロン

お問い合わせ先：https://lstep.app/kpIEFkt

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