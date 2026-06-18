ジャクソン・ブラウンの特別映像到着！映画『イミディエイト ファミリー』6/19（金）公開！驚異の98曲、劇中使用楽曲リストも公開！ロッテントマト驚異の100％の音楽ドキュメンタリー

マリブ株式会社

名曲の陰にいたのは、音で結ばれた“もうひとつの家族”

数々の名曲の裏側で活躍してきたセッション・ミュージシャン。

音楽の旅路を共に歩む彼らの軌跡を追った音楽ドキュメンタリー。

左から「ザ・セクション」時代のダニー・コーチマー、リーランド・スクラー、ラス・カンケル、クレイグ・ダーギー

米ウエストコースト・サウンドを陰で支えたミュージシャン達を描いたドキュメンタリー映画『イミディエイト ファミリー』がいよいよ6月19日(金)より劇場公開される。

ウエストコースト・サウンドとも呼ばれるジェイムス・テイラーやキャロル・キング、リンダ・ロンシュタット、ジャクソン・ブラウンらのレコーディングやツアーを支えたダニー・コーチマー(ギター)、 ワディ・ワクテル(ギター)、 リーランド・スクラー(ベース)、 ラス・カンケル（ドラム)ら4人のセッション・ミュージシャンを様々なミュージシャン、関係者らの証言を交えて立体的に描いていく音楽ドキュメンタリー作品。

そんな『イミディエイト ファミリー』から、本編未収録のレアな特別映像が到着。公開された映像は人気シンガーソングライター、ジャクソン・ブラウンをフィーチャー。彼の代表曲でもあり、ファースト・シングルでもある「ドクター・マイ・アイズ」（Doctor, My Eyes／1972)のレコーディングについての制作秘話を語っている。

このファースト・シングルでは、「ザ・イミディエイト・ファミリー」の前身だった「ザ・セクション」のキーボード奏者のクレイグ・ダーギーの影響をかなり受けていたと話したジャクソン。急にコンガを入れることになり、「ザ・セクション」メンバーで後の「ザ・イミディエイト・ファミリー」のラス・カンケル（ドラム)とベースのリーランド・スクラーと自分、この3人でビートルズをイメージ（「A Day in the Life」）した4ビートのリズムで録音したというエピソードを話している。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=q4NgS0qWL4U ]

【特別映像】ジャクソン・ブラウンが語る「ドクター・マイ・アイズ」録音秘話

また本作では、数秒の短いモノからハーフコーラス・サイズまで98曲（重複曲含む）の楽曲が劇中で使われている。各々のメンバーがティーンエイジャーの頃に夢中になって聴いていたオールディーズ・ナンバー、メンバーがレコーディングやコンサートで参加した楽曲、自分たちのバンド「ザ・イミディエイト・ファミリー」のオリジナル曲など、本編中は素晴らしい曲の数々で満たされている。劇中ではオンエア楽曲タイトルもスーパーで出る。映像作品で楽曲を使用する際は1曲1曲、著作権者の使用許諾を得なければならない。本作のデニー・テデスコ監督は前作「レッキング・クルー 伝説のミュージシャンたち」(08/日本公開2016年)で130曲超の楽曲を劇中で使用したが、その許諾申請に18年かかったという。本作の98曲も監督やスタッフの交渉の賜物であり、心して観たいところ。映画の公式サイトでは劇中使用全98曲のリストも掲載された。鑑賞前または鑑賞後にもHPをチェックしておきたい。

劇中使用全98曲の(https://malibu-corp.com/immediatefamily-music-cue-sheet)リスト(https://malibu-corp.com/immediatefamily-music-cue-sheet)

映画「イミディエイト ファミリー」は6月19日(金)にＴＯＨＯシネマズシャンテ、kino cinema新宿、YEBISU GARDEN CINEMA他で劇場公開される。

また上映期間中、トークゲスト登壇付き上映が下記日程にて３回にわたって実施される。こちらもぜひお見逃しなく！

＜トークゲスト登壇付き上映スケジュール＞

☆6月19日(金) 19:15開始/19:45上映スタート(予定)

会場：東京 エビスガーデンシネマ

登壇者：KEIKO WALKER(Country Singer)、白井英一郎(ミュージシャン、音楽ライター),前むつみ(翻訳家、音楽ライター）

☆6月20日(土) 12:00開始/12:30上映スタート(予定)

会場：東京 ＴＯＨＯシネマズ シャンテ

登壇者：川原伸司(レコード・プロデューサー、作曲家)、杉真理（ミュージシャン）

☆6月26日(金) 20:30開始（18時30分の上映回終了後)

会場：東京 ＴＯＨＯシネマズ シャンテ

登壇者：ジョージ・カックル(ラジオDJ、プロデューサー）、朝日順子（翻訳家、音楽ライター）

※登壇イベントご観覧は各上映チケットを購入の上ご入場ください。

☆劇中に登場するミュージシャン、関係者、劇中で流れる楽曲は公式サイトにて

https://malibu-corp.com/immediatefamily

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=PKK6gIcL7Jk ]

『イミディエイト ファミリー』予告編

邦題：イミディエイト ファミリー

原題：Immediate Family

監督：デニー・テデスコ

上映時間100分/製作：2023年(米)

字幕監修：朝日順子

提供：Malibu Corporation・Osakana LLC.・WADO WINGX Co.,Ltd

配給：サンタバーバラ・ピクチャーズ

公開：2026年6月19日(金) ＴＯＨＯシネマズシャンテ、kino cinema新宿、YEBISU GARDEN CINEMA他全国順次公開

(C) 2023 THUNK ENTERPRISES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

公式HP:https://malibu-corp.com/immediatefamily

公式X：https://x.com/ImmediateF26

公式facebook：https://www.facebook.com/immediatefamilyjp/

#イミディエイトファミリー

ムビチケ（前売オンライン券）発売中！(https://ticket.moviewalker.jp/film/092797)

https://ticket.moviewalker.jp/film/092797

上映劇場(https://malibu-corp.com/immediatefamilytheater)

関東

【東京】ＴＯＨＯシネマズ シャンテ(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/081/TNPI2000J01.do) 6月１９日～

【東京】kino cinema新宿(https://kinocinema.jp/shinjuku/) ６月１９日～

【東京】YEBISU GARDEN CINEMA(https://www.unitedcinemas.jp/ygc/index.html) ６月１９日～

【東京】kino cinema 立川高島屋ＳＣ館(https://kinocinema.jp/tachikawa/) ６月１９日～

【東京】アップリンク吉祥寺(https://joji.uplink.co.jp/) ６月２６日～

【東京】１０９シネマズ二子玉川(https://109cinemas.net/futakotamagawa/) ６月２２日（１日のみ）

【東京】１０９シネマズグランベリーパーク(https://109cinemas.net/grandberrypark/) ６月２５日（１日のみ)

【神奈川】kino cinema 横浜みなとみらい(https://kinocinema.jp/minatomirai/) ６月１９日～

【神奈川】１０９シネマズ港北(https://109cinemas.net/kohoku/) ６月２３日（１日のみ）

【千葉】T・ジョイ蘇我(https://tjoy.jp/t-joy_soga) 6月１９日～

【栃木】小山シネマロブレ(https://www.ginsee.jp/roble/) ７月３日（～７月９日）

【栃木】宇都宮ヒカリ座(https://www.ginsee.jp/hikariza/) ７月１０日（～７月１６日）

【埼玉】MOVIX川口(https://www.smt-cinema.com/site/kawaguchi/index.html) ６月１９日～

東北

【宮城】フォーラム仙台(https://forum-movie.net/sendai/) ７月１７日～

中部

【長野】岡谷スカラ座(https://userweb.alles.or.jp/scalaza/) ７月１０日～

東海

【愛知】センチュリーシネマ(https://eiga.starcat.co.jp/) 6月２６日～

【静岡】シネプラザサントムーンシネマ(https://www.cineplaza.net/) 6月２６日～

関西

【大阪】大阪ステーションシティシネマ(https://www.osakastationcitycinema.com/site/oscc/) ６月１９日～

【大阪】kinocinema心斎橋(https://kinocinema.jp/shinsaibashi/) ６月１９日～

【京都】アップリンク京都(https://kyoto.uplink.co.jp/) ６月１９日～

【兵庫】シネマKOBE(https://cinemakobe.jimdofree.com/) ６月２０日～

中国地方

【岡山】TOHOシネマズ岡南(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/031/TNPI2000J01.do) ６月１９日～

九州

【福岡】kino cinema 天神(https://kinocinema.jp/tenjin/) ６月１９日～

【熊本】TOHOシネマズ はません(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/027/TNPI2000J01.do) ６月１９日～