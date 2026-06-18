ジャクソン・ブラウンの特別映像到着！映画『イミディエイト ファミリー』6/19（金）公開！驚異の98曲、劇中使用楽曲リストも公開！ロッテントマト驚異の100％の音楽ドキュメンタリー
名曲の陰にいたのは、音で結ばれた“もうひとつの家族”
数々の名曲の裏側で活躍してきたセッション・ミュージシャン。
音楽の旅路を共に歩む彼らの軌跡を追った音楽ドキュメンタリー。
左から「ザ・セクション」時代のダニー・コーチマー、リーランド・スクラー、ラス・カンケル、クレイグ・ダーギー
米ウエストコースト・サウンドを陰で支えたミュージシャン達を描いたドキュメンタリー映画『イミディエイト ファミリー』がいよいよ6月19日(金)より劇場公開される。
ウエストコースト・サウンドとも呼ばれるジェイムス・テイラーやキャロル・キング、リンダ・ロンシュタット、ジャクソン・ブラウンらのレコーディングやツアーを支えたダニー・コーチマー(ギター)、 ワディ・ワクテル(ギター)、 リーランド・スクラー(ベース)、 ラス・カンケル（ドラム)ら4人のセッション・ミュージシャンを様々なミュージシャン、関係者らの証言を交えて立体的に描いていく音楽ドキュメンタリー作品。
そんな『イミディエイト ファミリー』から、本編未収録のレアな特別映像が到着。公開された映像は人気シンガーソングライター、ジャクソン・ブラウンをフィーチャー。彼の代表曲でもあり、ファースト・シングルでもある「ドクター・マイ・アイズ」（Doctor, My Eyes／1972)のレコーディングについての制作秘話を語っている。
このファースト・シングルでは、「ザ・イミディエイト・ファミリー」の前身だった「ザ・セクション」のキーボード奏者のクレイグ・ダーギーの影響をかなり受けていたと話したジャクソン。急にコンガを入れることになり、「ザ・セクション」メンバーで後の「ザ・イミディエイト・ファミリー」のラス・カンケル（ドラム)とベースのリーランド・スクラーと自分、この3人でビートルズをイメージ（「A Day in the Life」）した4ビートのリズムで録音したというエピソードを話している。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=q4NgS0qWL4U ]
【特別映像】ジャクソン・ブラウンが語る「ドクター・マイ・アイズ」録音秘話
また本作では、数秒の短いモノからハーフコーラス・サイズまで98曲（重複曲含む）の楽曲が劇中で使われている。各々のメンバーがティーンエイジャーの頃に夢中になって聴いていたオールディーズ・ナンバー、メンバーがレコーディングやコンサートで参加した楽曲、自分たちのバンド「ザ・イミディエイト・ファミリー」のオリジナル曲など、本編中は素晴らしい曲の数々で満たされている。劇中ではオンエア楽曲タイトルもスーパーで出る。映像作品で楽曲を使用する際は1曲1曲、著作権者の使用許諾を得なければならない。本作のデニー・テデスコ監督は前作「レッキング・クルー 伝説のミュージシャンたち」(08/日本公開2016年)で130曲超の楽曲を劇中で使用したが、その許諾申請に18年かかったという。本作の98曲も監督やスタッフの交渉の賜物であり、心して観たいところ。映画の公式サイトでは劇中使用全98曲のリストも掲載された。鑑賞前または鑑賞後にもHPをチェックしておきたい。
劇中使用全98曲の(https://malibu-corp.com/immediatefamily-music-cue-sheet)リスト(https://malibu-corp.com/immediatefamily-music-cue-sheet)
映画「イミディエイト ファミリー」は6月19日(金)にＴＯＨＯシネマズシャンテ、kino cinema新宿、YEBISU GARDEN CINEMA他で劇場公開される。
また上映期間中、トークゲスト登壇付き上映が下記日程にて３回にわたって実施される。こちらもぜひお見逃しなく！
＜トークゲスト登壇付き上映スケジュール＞
☆6月19日(金) 19:15開始/19:45上映スタート(予定)
会場：東京 エビスガーデンシネマ
登壇者：KEIKO WALKER(Country Singer)、白井英一郎(ミュージシャン、音楽ライター),前むつみ(翻訳家、音楽ライター）
☆6月20日(土) 12:00開始/12:30上映スタート(予定)
会場：東京 ＴＯＨＯシネマズ シャンテ
登壇者：川原伸司(レコード・プロデューサー、作曲家)、杉真理（ミュージシャン）
☆6月26日(金) 20:30開始（18時30分の上映回終了後)
会場：東京 ＴＯＨＯシネマズ シャンテ
登壇者：ジョージ・カックル(ラジオDJ、プロデューサー）、朝日順子（翻訳家、音楽ライター）
※登壇イベントご観覧は各上映チケットを購入の上ご入場ください。
☆劇中に登場するミュージシャン、関係者、劇中で流れる楽曲は公式サイトにて
https://malibu-corp.com/immediatefamily
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=PKK6gIcL7Jk ]
『イミディエイト ファミリー』予告編
邦題：イミディエイト ファミリー
原題：Immediate Family
監督：デニー・テデスコ
上映時間100分/製作：2023年(米)
字幕監修：朝日順子
提供：Malibu Corporation・Osakana LLC.・WADO WINGX Co.,Ltd
配給：サンタバーバラ・ピクチャーズ
公開：2026年6月19日(金) ＴＯＨＯシネマズシャンテ、kino cinema新宿、YEBISU GARDEN CINEMA他全国順次公開
(C) 2023 THUNK ENTERPRISES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
公式HP:https://malibu-corp.com/immediatefamily
公式X：https://x.com/ImmediateF26
公式facebook：https://www.facebook.com/immediatefamilyjp/
#イミディエイトファミリー
ムビチケ（前売オンライン券）発売中！(https://ticket.moviewalker.jp/film/092797)
https://ticket.moviewalker.jp/film/092797
上映劇場(https://malibu-corp.com/immediatefamilytheater)
関東
【東京】ＴＯＨＯシネマズ シャンテ(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/081/TNPI2000J01.do) 6月１９日～
【東京】kino cinema新宿(https://kinocinema.jp/shinjuku/) ６月１９日～
【東京】YEBISU GARDEN CINEMA(https://www.unitedcinemas.jp/ygc/index.html) ６月１９日～
【東京】kino cinema 立川高島屋ＳＣ館(https://kinocinema.jp/tachikawa/) ６月１９日～
【東京】アップリンク吉祥寺(https://joji.uplink.co.jp/) ６月２６日～
【東京】１０９シネマズ二子玉川(https://109cinemas.net/futakotamagawa/) ６月２２日（１日のみ）
【東京】１０９シネマズグランベリーパーク(https://109cinemas.net/grandberrypark/) ６月２５日（１日のみ)
【神奈川】kino cinema 横浜みなとみらい(https://kinocinema.jp/minatomirai/) ６月１９日～
【神奈川】１０９シネマズ港北(https://109cinemas.net/kohoku/) ６月２３日（１日のみ）
【千葉】T・ジョイ蘇我(https://tjoy.jp/t-joy_soga) 6月１９日～
【栃木】小山シネマロブレ(https://www.ginsee.jp/roble/) ７月３日（～７月９日）
【栃木】宇都宮ヒカリ座(https://www.ginsee.jp/hikariza/) ７月１０日（～７月１６日）
【埼玉】MOVIX川口(https://www.smt-cinema.com/site/kawaguchi/index.html) ６月１９日～
東北
【宮城】フォーラム仙台(https://forum-movie.net/sendai/) ７月１７日～
中部
【長野】岡谷スカラ座(https://userweb.alles.or.jp/scalaza/) ７月１０日～
東海
【愛知】センチュリーシネマ(https://eiga.starcat.co.jp/) 6月２６日～
【静岡】シネプラザサントムーンシネマ(https://www.cineplaza.net/) 6月２６日～
関西
【大阪】大阪ステーションシティシネマ(https://www.osakastationcitycinema.com/site/oscc/) ６月１９日～
【大阪】kinocinema心斎橋(https://kinocinema.jp/shinsaibashi/) ６月１９日～
【京都】アップリンク京都(https://kyoto.uplink.co.jp/) ６月１９日～
【兵庫】シネマKOBE(https://cinemakobe.jimdofree.com/) ６月２０日～
中国地方
【岡山】TOHOシネマズ岡南(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/031/TNPI2000J01.do) ６月１９日～
九州
【福岡】kino cinema 天神(https://kinocinema.jp/tenjin/) ６月１９日～
【熊本】TOHOシネマズ はません(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/027/TNPI2000J01.do) ６月１９日～