yutori、舩橋誠が執行役員に就任アパレル事業本部を率い、グループの成長を加速

株式会社yutori（PHOTO: TON ZHANG）

複数のアパレルブランドを展開する株式会社yutori（本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892 / 以下 yutori） は、2026年7月1日付で舩橋誠（ふなはし まこと）が執行役員に就任することをお知らせいたします。舩橋は引き続きグループ会社の株式会社YZの代表取締役社長を兼任し、yutoriのアパレル事業本部を統括します。





【新任執行役員】

氏名 ：舩橋 誠（ふなはし まこと）

現役職：株式会社YZ 代表取締役社長

新役職：株式会社yutori 執行役員 兼 株式会社YZ 代表取締役社長

管掌 ：yutoriアパレル事業本部

就任日：2026年7月1日（予定）

略歴 ：2016年4月 株式会社ビズリーチ（現：ビジョナル株式会社）入社

2019年8月 株式会社yutori 入社

2025年5月 株式会社YZ 代表取締役 就任（現任）





【就任の背景】

yutoriは30以上のブランドを展開し、グループとして次の成長フェーズに入っています。今回の執行役員増員は、経営体制を一段と強化し、アパレル事業のさらなる拡大とブランド価値の向上を加速させることを目的としています。舩橋は9090のブランドプロデューサーに就任してから、ブランドの業績を一気に成長させ、今なおyutoriのトップブランドでありながら成長を継続させています。前期は、9090girlをローンチさせるなど、株式会社YZの全体の成長も実現させました。創業初期からアパレル事業の中核を長く担ってきており、yutoriアパレル事業本部の責任者としてもグループ全体を牽引します。





【新任執行役員 舩橋 誠 コメント】

この度、株式会社yutoriの執行役員を拝命いたしました。

創業初期に入社して以来、上場前から上場後に至るまで、事業と組織の成長に携わってまいりました。9090のブランドプロデューサー就任後は、ブランドの成長を加速させ、現在ではyutoriを代表するブランドとして継続的な成長を実現しています。また、昨年にはグループ会社である株式会社YZの代表取締役社長に就任し、新ブランドの立ち上げや事業領域の拡大など、さらなる成長に取り組んでまいりました。

今後は執行役員として、これまで培ってきたブランド運営や事業成長のノウハウをグループ全体へ展開し、yutoriに所属する各ブランドのさらなる成長とシナジー創出に尽力してまいります。

これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、より一層責任を持って挑戦を続けてまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。









■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『HTH』『PAMM』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は305万人（2026年4月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で60店舗（2026年4月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：satur.pr@yutori.tokyo