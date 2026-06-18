【松屋】今年は”ふわとろ玉子”仕立て 「ふわたまうな丼」発売
このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年6月23日（火）10時より「うな丼」を販売いたします。
■特製タレをたっぷり絡めた香ばしいうなぎを、ふわとろ玉子とともに、贅沢な味わい。
新登場「ふわたまうな丼」に加え、「うなぎコンボ牛めし」も同時販売。
夏の定番メニュー「うな丼」が今年も登場します。なんと８回目の販売となる今年は、昨年ご好評をいただいた「うなたま丼」を、玉子の美味しさにさらにこだわり、ふわふわとろとろ食感に仕上げた「ふわたまうな丼」へとパワーアップしました。外はパリッと、中はふわっと、タレをつけては焼いてを繰り返し、香ばしく焼き上げたうなぎに、特製のタレをからめて、食欲をそそる味わいです。また、松屋の牛めしとうなぎのコラボレーション「うなぎコンボ牛めし」も同時販売します。今年の丑の日は7月26日。初夏の暑さで疲れ気味な体に、ちょっとした贅沢と幸せをお届けする「うな丼」を、ぜひこの機会にご賞味ください。
商 品 名 ふわたまうな丼 1,180円
ふわたまうな丼ダブル 1,880円
ふわたまうな丼トリプル 2,580円
うな丼 980円
うな丼ダブル 1,680円
うな丼トリプル 2,380円
うなぎコンボ牛めし 1,180円
うなぎダブルコンボ牛めし 1,880円
うなぎトリプルコンボ牛めし 2,580円
ふわたまうな皿 960円
うな皿 760円
うな牛皿 960円
※税込み価格です。
※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。
※株主優待券は上記メニューにご利用いただけます（ダブル、トリプルを除く）。
発 売 日 2026年6月23日（火）10時 ～
対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋
※販売状況については、直接店舗にお問い合わせください。
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