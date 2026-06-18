【松屋】今年は”ふわとろ玉子”仕立て　「ふわたまうな丼」発売

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株式会社松屋フーズホールディングス

　このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年6月23日（火）10時より「うな丼」を販売いたします。




■特製タレをたっぷり絡めた香ばしいうなぎを、ふわとろ玉子とともに、贅沢な味わい。


　新登場「ふわたまうな丼」に加え、「うなぎコンボ牛めし」も同時販売。


　夏の定番メニュー「うな丼」が今年も登場します。なんと８回目の販売となる今年は、昨年ご好評をいただいた「うなたま丼」を、玉子の美味しさにさらにこだわり、ふわふわとろとろ食感に仕上げた「ふわたまうな丼」へとパワーアップしました。外はパリッと、中はふわっと、タレをつけては焼いてを繰り返し、香ばしく焼き上げたうなぎに、特製のタレをからめて、食欲をそそる味わいです。また、松屋の牛めしとうなぎのコラボレーション「うなぎコンボ牛めし」も同時販売します。今年の丑の日は7月26日。初夏の暑さで疲れ気味な体に、ちょっとした贅沢と幸せをお届けする「うな丼」を、ぜひこの機会にご賞味ください。




商 品 名　　ふわたまうな丼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,180円


　　　　　 ふわたまうな丼ダブル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,880円


　　　　　 ふわたまうな丼トリプル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,580円


　　　　　 うな丼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　980円


　　　　　 うな丼ダブル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,680円


　　　　　 うな丼トリプル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,380円


　　　　　 うなぎコンボ牛めし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,180円


　　　　　 うなぎダブルコンボ牛めし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,880円


　　　　　 うなぎトリプルコンボ牛めし　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,580円


　　　　 　ふわたまうな皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　960円


　　　　　 うな皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　760円


　　　　　 うな牛皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　960円


※税込み価格です。


※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。


※株主優待券は上記メニューにご利用いただけます（ダブル、トリプルを除く）。



発 売 日　　2026年6月23日（火）10時 ～


　　　　　　


対象店舗　　一部店舗を除く全国の松屋


※販売状況については、直接店舗にお問い合わせください。




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