斉藤哲也元選手 引退記念試合 H.C.栃木日光アイスバックス vs 東京ワイルズ H.C.栃木日光アイスバックスプレシーズンゲーム2026開催概要

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックス（運営会社：株式会社栃木日光アイスバックス、日光市、シニアディレクター・セルジオ越後、以下「日光アイスバックス」）は、2026年8月1日（土）に日光霧降アイスアリーナにて、東京ワイルズとのプレシーズンゲームを開催することをお知らせいたします。

本試合は、日光アイスバックスOBであり、現在東京ワイルズに所属する斉藤哲也元選手の引退試合として実施いたします。なお、斉藤選手は本試合への出場はございませんが、これまで支えてくださったファンの皆さまへ感謝の気持ちをお伝えする場として開催いたします。

斉藤選手は、アイスバックスで6シーズンキャプテンを務めるなど計10シーズンにわたり活躍し、多くのファンに愛された選手です。2025-2026シーズンをもちまして現役を引退されました斉藤選手にとって、本試合が日光の地で行われる最後の公式イベントとなります。

また、試合当日は、未来のアイスホッケー界を担うジュニア世代による交流試合を実施するほか、斉藤選手によるトークショーや、両クラブによる記念コラボグッズの販売など、世代やクラブの垣根を越えてアイスホッケーの魅力を体感いただける特別な一日を予定しております。

＜斉藤哲也元選手 引退記念試合 開催概要＞

【名称】 斉藤哲也元選手 引退記念試合（H.C.栃木日光アイスバックス プレシーズンゲーム2026）

【主催】 株式会社栃木日光アイスバックス

【主管】 栃木県アイスホッケー連盟

【日時】 １.2026年8月1日（土）14:00 試合開始（12:30 開場/13:20 練習開始）

２.ジュニア交流戦は10:30-12:00の時間で開催

【対戦カード】 H.C.栃木日光アイスバックス 対 東京ワイルズ

【会場】 栃木県立日光霧降アイスアリーナ（栃木県日光市所野2854）

【試合方法】

（1） IIHF競技規則に基づく

（2） 第3ピリオド終了して同スコアの場合は、ただちにサドンビクトリー方式による

3on3の5分間の延長ピリオドを行い

なお決しない場合は、5名ずつのペナルティショットシュートアウトを行う

【参加資格】

（1） チームのベンチ入り選手は、22名以内（GK2名以内含む）とする。

但し、GKを除くプレイヤーは20名以内とする。

【イベントスケジュール】

10:00 ジュニア交流戦ゲーム開場

10:30～12:00 ジュニア交流戦（アイスバックスジュニア vs ワイルズジュニア）

12:30 一般会場

12:30～13:00 整氷・斉藤哲也元選手思い出トークショー

（出演者：斉藤哲也元選手、えのきどいちろう氏、衣笠伸正GM）

13:20 練習開始

13:55 記念フェイスオフ

14:00 プレシーズンゲーム開始

16:30 試合終了予定

16:45 斉藤哲也元選手引退セレモニー 全員で写真撮影

17:00 終了



■チケット販売： 6月15日（月）12:00～

【チケット】

券種： 全席自由席

前売り自由券一般 3,000円

当日自由席券一般 3,500円

前売り自由券中高生 2,000円

当日自由席券中高生 2,500円

前売り自由券一般 2,000円

当日自由席券一般 1,500円

※SS席をはじめ指定席の販売は行いません。

販売場所などは、他のプレシーズンゲームと同様の販売内容になりますので、詳しくはアイスバックスHPチケットページをご確認ください。



■コラボグッズ販売 「斉藤哲也元選手引退記念ビニールキーホルダー」

「斉藤哲也元選手引退記念記念ステッカー」

■備考： プレシーズンゲーム2026は、ファンクラブ会員特典の自由席無料クーポンを全席対象にご利用頂けます

■問い合わせ：H.C.栃木日光アイスバックスオフィス

住所： 日光市松原町17-1

電話： 0288-53-5166