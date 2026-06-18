FDA　2026年7月発券分 燃油特別付加運賃について

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、2026年７月1日(水)～7月31日(金)発券分の航空券に適用する燃油特別付加運賃を決定いたしました。

2026年7月発券分につきましては、以下の表の金額を適用させていただきます。2026年5月のシンガポールケロシン市況価格平均は１バレル当たり152.05米ドル、為替レートは１米ドル当たり158.34円でありました。本来は以下の表の【参考額】の金額となるところですが、中東情勢を踏まえた政府の緊急激変緩和措置の補助の効果を踏まえ、【適用額】の金額とさせていただきます。

なお、燃油特別付加運賃は、シンガポールケロシン市況価格および為替レートの変動に応じて、 1ヶ月毎に見直しております。

■ 適用対象：2026年7月1日(水)～7月31日(金)発券分の航空券

■ 燃油特別付加運賃 (定期便)

■ 燃油特別付加運賃 (個人向けチャーター便)

■ 燃油特別付加運賃改定時期

【備考】

1． 燃油特別付加運賃は、シンガポールケロシン市況価格および為替レートの変動などに応じて、

1ヶ月毎に見直しております。

2． 航空運賃・料金に加え、発券日（航空券を購入し、支払が済んだ日のことを指します）に有効な

燃油特別付加運賃を適用いたします。

3．燃油特別付加運賃は大人・小児・幼児（座席を使用される場合）ともに同額となります。

お座席を使用されない幼児は対象外となります。

4．各種割引運賃利用の場合にも、この燃油特別付加運賃を適用いたします。

5．燃油特別付加運賃適用によるお客さまご利用の航空運賃・料金の諸条件に変更はありません。

6．航空券を払い戻しされる場合、燃油特別付加運賃は全額払い戻しいたします。

7．認可条件等により、適用額や適用期間が予告無しに変更されることがあります。