【シニア介護士に関するアンケート】50代以上で介護の仕事を始めた人の約9割が「介護職はシニアから始めるのに適した仕事」と回答　開始時約9割が「不安があった」と回答するも、うち約7割がその後不安を解消

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太、以下「当社」）は、介護の仕事について理解を深め、その魅力を伝えることを目的として、当社介護士を対象としたアンケート調査やヒアリング調査を行っています。このたび、介護現場で活躍するミドルシニアとシニア世代に焦点をあてた「シニア介護士に関するアンケート調査」を実施しましたので、その結果を発表いたします。

介護の仕事は年齢にかかわらずスタートすることができ、フレキシブルな働き方が可能なことから、ミドルシニア、シニア世代がセカンドキャリアとして選択するケースが増えています。当社でも、今回のアンケートの回答者のうち、50代以上で初めて介護の仕事に就いたスタッフが約3割(Q1)を占めています。

本調査では、50代以上で介護の仕事を始めたスタッフに対して、きっかけや当初の不安、活かされている経験などを聞くとともに、若手・ミドル世代からのシニア介護士に対する視点も探りました。その結果、年齢の壁を超えて生き生きと活躍し、次世代からも厚い信頼を寄せられるシニア世代の姿が浮き彫りになりました。

【アンケート調査 概要】

調査名：「シニア介護士に関するアンケート調査」

調査方法：インターネット調査（アンケートフォームを活用した社内アンケート調査）

調査期間：2026年3月10日～3月23日

回答者数：ニチイで働く介護スタッフ11,418人

＜ポイント＞

50代以上で介護の仕事を始めた人が回答

●前職は、1位「対人接客が多い仕事」(3割)、2位「デスクワークが多い仕事」(2割)…Q4

●介護の仕事を選択した理由1位は「年齢に関係なく就職・勤務できるから」(約4割)…Q5

●介護の仕事開始時に「不安があった」人が約9割に達したものの、その後解消した人が約7割に…Q6、Q8

●介護で活かせている社会・人生経験はコミュニケーションに関連するものが最多。1位、2位、4位、5位を占める…Q10

10～50代がシニア世代(60代以上)の同僚について回答

●シニア層と仕事をする上で感じること、1位「特に年齢は関係ない」(6割)、2位「社会・人生経験を積んでいるので安定感がある」(5割)、3位「相談しやすく学ぶことが多い」(45％)…Q13

全員が回答

●介護の仕事はシニア世代が新しく始める仕事として適しているという回答が、50代以上で介護の仕事を始めた人では約9割、 10～40代で始めた人でも約7割に…Q14

●何歳まで介護の仕事を続けたいか、50代から介護の仕事を始めた人の1位は「70代まで」(4割)、10～40代で始めた人 の1位は「60代まで」(4割)…Q16

【アンケート調査結果】

I. 介護の仕事を始めた年代、勤務形態、前職など n=11,418

Q1. 何歳から介護の仕事を始めましたか？（他社でのキャリアを含む）(単数）

・ニチイで働く介護スタッフに、何歳から介護の仕事を始めたかを聞いたところ、一番多いのは「40代」で３割強、次いで「50代」が２割強、「30代」が2割という結果となりました。

比率は少ないものの、「60代」「70代以上」も合計で約700人(約6％)いることが分かりました。

・当リリースでは、ミドルシニアから介護の仕事を始めた人に焦点を当てるため、設問によって「10～40代」(約7割)と「50代以上」(約3割)に分けて数値を見ていきます。

Q２. 現在の勤務形態を教えてください。（単数）

・現在の雇用形態を年代別に聞いたところ、フルタイムで勤務する人の比率は10～40代で介護の仕事を始めた人は約3割ですが、50代以上では約1割にとどまっています。

・また、50代以上で介護の仕事を始めた人の中で、(Q4の)前職がある人のみに前職の勤務形態を確認したところ、5割強がフルタイムでした。前職でフルタイムだった人の多くが、介護の仕事を始めた後にパートタイムを選んでいることがうかがえます。

・介護の仕事は曜日や時間などフレキシブルに働けるメリットがありますが、ミドルシニアから始める人の多くがそのメリットを活かした働き方を選択していると思われます。

Q3. 介護業界でのキャリアはどのぐらいですか？（他社でのキャリアを含めた通算）（単数）

介護業界でのキャリア(年数)を聞いたところ、10～40代で介護の仕事を始めた人のうちの7割弱(65.9％)が「10年以上※」と回答しました。50代以上で介護の仕事を始めた人でも、「10年以上※」が約4割(37.8％)となっており、ニチイで働く介護士の多くが、経験豊富な“ベテラン介護士”であることが分かりました。

※10年以上＝10年以上～15年未満＋15年以上

Q4. 介護の仕事を始める直前は何をしていましたか？一番近いものを選んでください。（単数）

・介護の仕事を始める直前の仕事を聞いたところ、介護の仕事を始めた年代にかかわらず、1位は「対人接客が多い仕事」となり、共に3割を超えましたが、2位以降には介護の仕事を始めた年齢によって差が出ました。

・10～40代で介護の仕事を始めた人の2位は「専業主婦・主夫」で20.4％、次いで「工場・現場などの仕事」「デスクワークが多い仕事」となりました。

・50代以上で介護の仕事を始めた人の2位は「デスクワークが多い仕事」で20.3％、次いで「工場・現場での仕事」「専業主婦・主夫」となりました。

・介護の仕事を始めた年代が高い人の方が、事務職からの転職が多いことが分かりました。

II. 50代以上で介護の仕事を始めた人への設問 【Q1で50代～70代以上と回答した人】 n=3,267

Q5. 多数ある仕事の中から、介護の仕事を選んだ理由は何ですか？（複数）

50代以上で介護の仕事を始めた人のみを対象に、介護の仕事を選んだ理由を聞いたところ「年齢に関係なく就職・勤務できる」が約4割で1位となりました。2位「家族の介護を経験したから」、3位「将来的に介護が必要になることを考え経験しておきたいと思ったから」はともに約3割となり、1位とは約10ポイントの差が開く結果となりました。

Q6. 介護の仕事を始めた当初、不安な点はありましたか？（単数）

介護の仕事を始めた当初、不安に感じていた人が約9割に達しました。

Q7. どのような点が不安でしたか？（複数）【Q6で「あった」と回答した人】 n=2,868

Q6で不安な点があったと回答した人に、どのような点が不安だったか聞いたところ、「緊急時やトラブルなどに、適切に対応できるかどうか」(52.4％)、「介護の専門知識や経験がなくても大丈夫かどうか」(48.8％)が、1位・2位となり、ともに約5割となりました。「体力的に仕事を続けられるかどうか」「身体的な負担が大きすぎないか」も約4割となりました。

Q8. 現在、その不安はどうなりましたか？（単数）【Q6で「あった」と回答した人】 n=2,868

Q6で不安な点があったと回答した人に、現在その不安がどうなったか聞いたところ、「不安はなくなった※」が、約7割（67.7％）に達しました。

※不安はなくなった＝不安はなくなった＋ほとんど不安はなくなった

Q9. 不安が解消できた要因は何だと思いますか？（複数）【Q8で「不安はなくなった※」と回答した人】ｎ＝1,942

Q8で不安はなくなったと回答した人に、不安が解消できた要因を聞いたところ、「困ったときにすぐに相談できる環境だったから」が5割強で1位となりました。2位は「研修や丁寧な指導があったから」で5割弱、3位は「経験を重ね自信がついたから」で約4割となりました。

Q10. あなたのこれまでの社会経験や人生経験はどのように活かされていますか？（複数）ｎ＝3,267

・50代以上で介護の仕事を始めた人全員に、これまでの社会経験や人生経験がどのように活かされているかを聞いたところ、「相手の話をしっかり聞くことができる」「利用者と共通の話題を見つけられる」がともに6割を超え高い数値になりました。次いで「心身の健康を意識して自己管理できる」「円滑なコミュニケーションがとれる」「周囲と協調し、チームで働くことができる」が45％前後で高くなりました。

・長年の社会経験・人生経験によって培われた「コミュニケーション能力」や「自己管理力」が介護の仕事に活かされていると感じている人が多いことが分かりました。

Q11. これから50代以上で介護の仕事にチャレンジしようとしている方にメッセージ（自由記述）※主なものを抜粋

とてもやりがいのあるお仕事です / 年齢は関係ないと思います / まずはチャレンジしてみてはいかがでしょうか / 何歳からでもチャレンジできる仕事だと思います / 介護業界は、50代以上の方々もたくさん活躍されています / 思っているよりずっと楽しい仕事です / 今までの経験を活かせる仕事だと思います。私も50代から始めました。不安はありましたが、周りのフォローもあり、今も無理せずできています / 人生経験を活かせます / 利用者様からのありがとうという言葉が、励みになります

III. 60代以上のシニア介護士に関する質問 ※現在の年齢が10代～50代の人 n=7,035人

Q12. 同じ職場に、60代以上のシニア介護士がいますか？（単数）

同じ職場に60代以上のシニア介護士がいる人が約9割に達しました。

Q13. 60代以上のシニア介護士と一緒に働く中で、どのようなことを感じていますか？（複数）【Q12で「はい」と回答した人】ｎ＝6,325

「特に年齢は関係ないと思う」が最も多く6割強となりました。2位以降も「社会経験や人生経験を積んでいるので安定感がある」「相談しやすく、学ぶことが多い」「利用者様への接し方に学ぶところが多い」などポジティブな意見が上位を占めました。

また、「体力面などで業務上の配慮が必要な場面がある」との回答も約2割あり、職場で互いに支え合いながら働いていることがうかがえる結果となりました。

IV．全員への質問 n=11,418

Q14. 介護の仕事は、シニア世代が新しく始める仕事として適していると思いますか？（単数）

介護の仕事はシニア世代に適しているか聞いたところ、50代以上で介護の仕事を始めた人の約9割が「はい（適している）」と回答しました。10～40代でも約7割が「はい(適している)」と回答しており、介護の仕事を始めた年代にかかわらず、シニア世代に適した仕事だと考える人が多いことが分かりました。

Q15. どうしてそう思いますか？（複数）【Q14で「はい」と回答した人】 ｎ＝8,440

Q14ではい(適している)と回答した人に、どうしてそう思うかを聞いたところ、介護の仕事を始めた年代にかかわらず1位から5位までが同じ順位になりました。ベストスリーは1位「これまでの社会経験や人生経験が活かせる」、2位「年齢が高くなっても働ける」、3位「シニアになってからでも資格を取得しキャリアアップできる」という結果になりました。

Q16. あなたは何歳まで介護の仕事を続けたいですか？（単数）

・何歳まで介護の仕事を続けたいかを聞いたところ、10～40代で介護の仕事を始めた人は60代が最も多く4割強、50代以上で始めた人は70代が最も多く4割となりました。

・また、10～40代で始めた人も、50代以上で始めた人も「(期限を設けず)働ける限り」が約2割となりました。

＜回答者属性＞ ニチイで働く介護スタッフ11,418人

【総括】

株式会社ニチイ学館 人財開発事業本部 本部長 松本裕美子

高齢化に伴い介護需要が急増する中、現場を支える人材の定着と新たな担い手の確保は、社会全体の喫緊の課題です。その担い手として期待が集まっているのが、セカンドステージのキャリアを模索するミドルシニア世代やシニア世代です。

本調査では、当社で活躍するミドルシニア・シニア世代のスタッフと、共に働く10～40代の若手・ミドル世代のスタッフ、それぞれの視点からのアンケートを実施しました。現場の生の声を伝えることで、介護の仕事をより身近に感じ、チャレンジへの後押しができればと考えています。

介護は、年齢や経験にかかわらず始められる仕事で、勤務場所や曜日・時間についてもフレキシブルに選択できるため、ライフイベントや体力に合わせた柔軟な働き方を実現できます。当調査の「50代以上で介護の仕事を始めた人」の回答でも、選択理由1位は「年齢に関係なく就職・勤務できるから」で、勤務形態は「パートタイム」が約9割となっています。

仕事を始める際「不安な点があった」と回答した人が約9割に達したものの、そのうちの約7割はその後「不安はなくなった」と回答しています。不安が解消できた理由としては、「すぐに相談できる環境だった」や「研修や丁寧な指導があった」などが上位にあがっています。

また、「これまでの社会経験や人生経験がどのように活かされているか」という質問では、培ってきたコミュニケーション能力や自己管理能力が活かせていることを実感する様子がうかがえました。そういったシニアのスタッフに対しては、若手・ミドル世代からも「社会経験や人生経験を積んでいるので安定感がある」(53.0％)、「相談しやすく、学ぶところが多い」(45.3％)と、高く評価されました。

「何歳まで介護の仕事を続けたいか」という質問に対しては、50代以上で介護の仕事を始めた人の4割が「70代まで」と回答し、「(期限を設けず)働ける限り」も2割となりました。

ニチイでは、こういった現場の声に応えるべく、今年4月に定年制度・定年後再雇用制度を改定し、75歳までの新規採用、最長85歳までの再雇用期間延長を可能とするなど、年齢に関わらず長く活躍できる環境を整備しました。当社は、今後も多様な世代が支え合う組織づくりを推進し、サービス品質の向上と地域社会への価値提供の強化を図ることで、「お客様・地域社会からダントツに愛され、尊敬されるニチイグループ」の実現を目指してまいります。

【ニチイの定年制度・定年後再雇用制度について】

～年齢に関わらず長く働き続けられる環境づくりを推進しています！～

当社グループでは、2026年4月1日付で定年制度・定年後再雇用制度を改定しました。この制度改定により、年齢にかかわらず生き生きと働き続けられる環境を整備するとともに、多様な世代が支え合う組織づくりを推進しています。

＜改定のポイント＞

・定年年齢を60歳から【65歳】へ引き上げ

・【75歳】まで新規採用が可能に

・【最長85歳】までの再雇用期間延長が可能に

・年齢による一律の【給与減額を廃止】し、働き方が変わらない場合は【給与水準を維持】

・【キャリアアップ制度の年齢上限を撤廃】し、すべての従業員がキャリア形成に挑戦できる環境を提供

※定年退職日は、65歳の誕生日を迎える年度末（3月31日）

※再雇用時は、能力・行動基準による判定を実施

■コーポレートサイト

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k141(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k141)

■ニチイ求人サイト きゃりあネット

https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k142(https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k142)

【会社概要】

医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、地域に根差した包括的サービスを全国で提供する総合生活支援企業。全国で約6,000件の医療機関へのサービス提供、約1,900の介護事業所運営の他、人材養成では50年以上にわたり 200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

[社名] 株式会社ニチイ学館（NICHIIGAKKAN CO., LTD.）

[代表者] 代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太

[所在地] 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ

[創業年月] 1968年12月

[設立年月] 1973年8月

[事業内容] 医療関連事業・介護事業・保育事業・ヘルスケア事業

[URL] コーポレートサイト：https://www.nichiigakkan.co.jp/

まなびネット：https://www.e-nichii.net/