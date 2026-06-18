愛知県内初進出！オンライン診療のクラウドドクター、調剤薬局amanoと連携し、Uber配送による「お薬の即時配送エリア」を大幅に拡大

株式会社クラウドドクター

オンライン診療プラットフォーム「クラウドドクター」を運営する株式会社クラウドドクター（本社：大阪市北区、代表取締役社長：赤松敬之）は、株式会社アマノ（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：天野信二）と連携し、2026年5月6日(水)より愛知県内でのサービス提供を開始いたしました。

本連携により、Uber等を活用した「お薬の即時お届け」エリアが大幅に拡大。愛知県内の計16自治体が新たに対象となり、「日本全国へすぐにお薬を届ける」という当社の理念に向けた大きな一歩となります。

これにより、仕事や子育てなどで忙しい患者さまは、通院や薬局での待ち時間を大幅に削減しながら、診察から服薬指導、お薬の受け取りまでを自宅等で完結できるようになります。

【新規対象エリア】

【背景】

- 全域： 名古屋市（全16区）、清須市、北名古屋市、豊山町、大治町、岩倉市、尾張旭市- 一部： 春日井市、小牧市、あま市、蟹江町、東海市、大府市、長久手市、日進市、豊明市

愛知県を中心に地域に密着した薬局・化粧品と医薬品の専門店を展開する株式会社アマノと、「必要な医療を、必要な場所へ」を掲げるクラウドドクターの理念が合致し、このたびの連携に至りました。

アマノの調剤ネットワークと、クラウドドクターのオンライン診療システムおよびUber等を活用した配送網を組み合わせることで、通院や来局の負担軽減を図り、愛知県内における医療アクセスの向上と医療DXの推進を目指します。

【サービス利用の流れ】

１. オンライン診療

クラウドドクターから24時間いつでも診察を申し込み、オンラインで医師の診察を受けます。

２. オンライン服薬指導

診察後、アマノの薬剤師によるオンライン服薬指導を受け、お支払いを行います。

３. お薬のお届け

Uber等の配送パートナーがお薬を集荷し、ご自宅や職場へ最短当日中にお届けします。

【クラウドドクターについて】

「医療を、インフラにする。」をミッションに24時間365日、医師への相談・診療からお薬の受け取りまでを完結できるオンライン診療プラットフォームを提供しています。

通院や待ち時間の負担を軽減し、自宅や職場からでも専門医の診察・処方を受けられる仕組みにより、医療へのアクセスをより身近なものに変えていきます。

「診療を、どこにでも。」を合言葉に、誰もが迷わず、即時に最適な医療とつながることができる社会の実現に取り組んでいます。

【会社概要】



社名 ：株式会社クラウドドクター

代表者 ：代表取締役社長 赤松敬之

所在地 ：〒530‑0001 大阪府大阪市北区梅田2‑1‑22 野村不動産西梅田ビル12階

事業内容：オンライン診療プラットフォームの開発・運営

URL ：https://cloud-dr.jp(https://cloud-dr.jp/)

社名 ：株式会社アマノ

代表者 ：代表取締役社長 天野 信二

所在地 ：〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵一丁目3番15号

事業内容：調剤薬局・化粧品と医薬品の専門店の運営

URL ：https://www.amano-ltd.co.jp/