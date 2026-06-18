世界に挑戦するスタートアップに選ばれる英語スクール「90 English」を運営する90株式会社が、IVS2026のシルバースポンサーに決定

90株式会社

英語コーチングサービス『90 English（ナインティーイングリッシュ）』を運営する90株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田勝太・加々本雄太郎、以下：当社）は、日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」（会期：2026年7月1日～3日、会場：京都市勧業館「みやこめっせ」ほか）に、シルバースポンサーとして協賛することをお知らせいたします。昨年のスポンサーに続き、2年連続の参画となります。

会期中はブースを出展し、来場者が英語の発音に挑戦する新企画「発音できたら景品GET！？英単語ルーレット」を実施いたします。

■ スポンサー契約締結の背景

IVSは、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが集う、日本最大規模のスタートアップカンファレンスです。2026年のテーマは「Japan is Back」。日本が再び世界の舞台で存在感を示すという理念は、当社のミッション『「やってみたい！」をあたりまえに』と深く重なります。そして、英語という武器を一人でも多くの起業家・投資家を含む日本のビジネスパーソンに届けるという当社のビジョンとも響き合うものです。

世界を見渡せば、スタートアップにおいて英語に課題を抱えているのは、日本特有の傾向です。優れた事業やアイデアがあっても、英語力という一点だけで正当に評価されない。そうした場面は、決して珍しくありません。

当社は、この英語のディスアドバンテージが、日本のスタートアップ業界全体の過小評価につながっていると考えています。これは個人の問題ではなく、社会全体で向き合うべき構造的な課題です。だからこそ当社は「90 English」を通じて、英語という武器を一人でも多くの挑戦者に届け、スタートアップの現場から日本、そして世界へと広がるエコシステムの形成に貢献してまいります。

全国からスタートアップに関連する起業家・投資家・ビジネスパーソンが集うIVSは、そのビジョンを社会へ発信する絶好の機会と考え、昨年に続き、本年も参画を決定いたしました。

■ 昨年（IVS2025）の取り組みと、今年（IVS2026）の取り組みについて

昨年は、会場の内外で多面的な施策を展開しました。ブースでは「スタートアップみくじ」やオリジナルフレームでの撮影体験を実施。あわせて「IVS決起会＠TOKYO」や公式サイドイベントの主催、代表登壇など、幅広い接点づくりに取り組みました。その結果、多くのスタートアップ業界の皆様とのご縁をいただき、大きな反響を得ることができました。

本年はシルバースポンサーとしてブースを出展し、新企画「発音できたら景品GET！？英単語ルーレット」を実施。昨年の「スタートアップみくじ」に代わる企画として、来場者の皆様に英語学習の魅力を直接お伝えする場といたします。

■ ブース企画「発音できたら景品GET！？英単語ルーレット」について

本企画では、来場者の皆さまに英単語ルーレットを回し、表示された英単語をその場で発音していただきます。正しく発音できた方には、その場で景品を進呈。



景品には、サーティワン アイスクリームやスターバックス コーヒーのギフトチケットなどをご用意しています。楽しみながら、当社が指導の土台とする「発音できる音は聞き取れる」というモーター性理論を体感いただける内容です。

ねらいは、英語への心理的なハードルを和らげること。「英語は難しい」「発音に自信がない」そう感じている方にこそ、最初の一歩を踏み出すきっかけにしていただきたいと考えております。IVS2026にご来場の際は、ぜひ90 Englishのブースにお立ち寄りください。

■ 共同代表 加々本雄太郎より

左：共同代表 高田勝太、右：共同代表 加々本雄太郎

昨年、当社はIVSのスポンサーとして初めて参画しました。会場では、多くの起業家・投資家・ビジネスパーソンの皆様が英語学習への強い意欲を示してくださり、その光景は私たちにとって何よりの励みになりました。

英語は、単なるスキルではありません。自分の言葉で事業の魅力を語り、世界の仲間と対等に渡り合うための「武器」だと私たちは考えています。AIによる翻訳が進化した今こそ、自分の言葉で語る価値はむしろ高まっている。会場でお会いするスタートアップ業界の皆様と話すたびに、その実感を強くしています。

本年は、ブースで来場者の皆様をお迎えし、英単語ルーレットという短い体験を通じて「自分にもできる」という挑戦の第一歩につながれば嬉しく思います。一人でも多くの挑戦者に、英語という武器を。IVS2026を、その確かな契機としてまいります。

■ IVS2026 の概要について

IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンスです。2026年は「Japan is Back」を掲げ、ピッチコンテスト、スタートアップブース、セッション、ネットワーキング、数多くのサイドイベントを通じて、日本の次なる姿を世界とともに描きます。



正式名称：IVS2026

テーマ：Japan is Back

日程：2026年7月1日（水）～7月3日（金）

場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 ほか（完全招待制「IVS CORE」エリア：ホテルオークラ京都）

主催：IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan / 京都府 / 京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/

■90株式会社 会社概要

会社名：90株式会社

代表者：代表取締役 高田 勝太、加々本 雄太郎

設立：2018年11月6日

本社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13桜丘フロントIIビル MIDORI.so SHIBUYA 3F

事業内容：英語コーチンングスクール事業

HP：https://90english.com

【90株式会社ではともに働く人材を募集しています】

当社は、「一歩踏み出す勇気」を持つ人を増やすことを目指しています。私たちが提供する英語コーチングスクール事業は、単に言語を学ぶだけでなく、学習者一人ひとりの成長を支えるコーチという「人」の力にこだわっています。AIが進化する現代においても、継続的に学びを習慣化し、挫折を防ぐためには、機械的な学習ではなく、「人との約束」が不可欠だと信じています。

そのため、私たちのサービスでは、学習者が自分のペースで進みながらモチベーションを維持できるよう、専属コーチが寄り添い、徹底的に支援しています。この「人の力で学びを継続させる」環境を創り出すために、共に情熱を持って挑戦し、成長していける仲間を募集しています。

＜採用情報ページ＞

https://www.wantedly.com/companies/company_2554178

当社の特徴や事業内容等についてはこちらをご覧ください。

＜採用に関するお問い合わせ＞

https://90english.com/company#recruit

採用に関するお問い合わせについてはこちらからお願いいたします。

＜取材に関するお問い合わせ＞

https://90english.com/company#contact

インタビュー等に取材に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

