このたび、業界専門紙「情通新聞 第2370号・2026年5月18日（月）付」におきまして、当社・株式会社アルファーテクノが「東芝テック中核ビジネスパートナー会総会及びグランプリ2025表彰式」MFP（複合機・プリンタ）ソリューション・GrandStage部門にて2年連続第1位（グランプリ）を受賞したことが、紙面トップで大きく報じられました。 紙面では、表彰式当日の様子に加え、当社の事業に対する姿勢や、今後の展望についても丁寧にご紹介いただいております。業界において歴史と権威ある専門紙にこのような形で取り上げていただきましたこと、大変光栄に感じております。 このたびの受賞は、平素より当社をご支援くださるお客様、お取引先様、そして日々現場で奮闘してくれている社員一人ひとりの努力の賜物にほかなりません。この場をお借りして、改めて心より御礼申し上げます。

東芝テック中核ビジネスパートナー会総会とは

「東芝テック中核ビジネスパートナー会総会」は、東芝テック株式会社が主催する、同社の販売パートナー企業が一堂に会する年次総会です。 総会では、対象期間内で特に優れた成果を上げた企業を表彰する場が設けられており、ここでの受賞は、その年の取り組みが市場から評価された証となるものです。

アルファーテクノ、MFPコース・GrandStageで「2年連続」第1位を受賞

本年、当社は東芝テック株式会社主催の「東芝テック中核ビジネスパートナー会総会及びグランプリ2025表彰式」におきまして、MFP（複合機・プリンタ）コースのGrandStage部門で2年連続となる第1位（グランプリ）を受賞いたしました。

上半期・下半期ともに第1位 ── 年間を通して評価いただいた1年

東芝テック中核ビジネスパートナー会のMFPコースは、年間を通して以下のステージ構成で実績が評価されます。

・1st Stage（上半期）

・2nd Stage（下半期）

・GrandStage（年間グランプリ）

当社は本年度、

1st Stage（上半期）で第1位

2nd Stage（下半期）で第1位

そして、

年間を総合したGrandStageでも第1位（2年連続）

と、上半期・下半期・年間すべてで第1位を獲得することができました。一時的な勢いではなく、1年を通して安定した成果を評価いただけたことが、何よりの喜びです。

これからも「選ばれ続けるパートナー」であるために

複合機・プリンタ領域は、ペーパーレス化・クラウド化・ハイブリッドワークの定着といった市場変化のなかで、もはや「機器を販売する」だけでは成り立たない領域へと姿を変えつつあります。お客様が本当に求めていらっしゃるのは、機器そのものではなく、自社の業務と働き方を前に進めるソリューションです。

・お客様一社一社の業務フローに踏み込んだヒアリング

・機器選定にとどまらないオフィス環境・働き方全体の最適化提案

・導入後の運用・保守までを見据えた伴走型のサポート体制

──これらを地道に積み重ね、信頼できるパートナーであり続けること。 この姿勢こそが、今回のご評価につながったものと確信しております。

次のステージへ ── お客様とともに歩む3年目

2連覇という結果に決して驕ることなく、3年目以降もお客様に選ばれ続けるパートナーであるべく、サービス品質・提案品質のさらなる向上に努めてまいります。 今後とも、株式会社アルファーテクノをよろしくお願い申し上げます。

▼掲載媒体

情通新聞

第2370号／2026年5月18日（月）付

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株式会社アルファーテクノ 会社概要

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・商号：株式会社アルファーテクノ ・代表者：代表取締役 髙野 賢史（たかの けんじ） ・本社所在地：東京都新宿区新宿6丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア8階 ・設立年月：2018年2月 （創業2005年5月） ・資本金：50,000,000円 ・ホームページ：https://alphatechno.jp/?utm_source=newscast ・事業内容： オフィス移転全般に関するプランニング・コンサルティング オフィスデザイン・内装工事・原状回復業務 複合機・ビジネスフォン等の各種OA機器販売・レンタル業務 OA機器に関する消耗品の販売・保守サービス業務 オフィス家具の販売・レンタル業務 セキュリティシステムの販売、保守、工事 通信回線の新規申込み、割引サービスの提供 サーバの自社開発・販売 当社は、株式会社ビジョン（証券コード9416 東証プライム市場）のグループ会社です。 株式会社ビジョン（証券コード：9416 東証プライム市場） 本社 ：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー5階