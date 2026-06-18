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ＤＩＣ、2025年度「CDPサプライヤーエンゲージメント」評価で最高評価に初選定
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志、以下「ＤＩＣ」）は、環境情報開示システムを運営する国際NGOであるCDP*1が実施する2025年度「CDPサプライヤーエンゲージメント評価」（以下「SEA」）において、最高評価である「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に初めて選定されました。
- ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しくは、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ】
DIC株式会社コーポレートコミュニケーション部
TEL： 03-6733-3033 E-mail：dic-press@ma.dic.co.jp
SEA（Supplier Engagement Assessmentの略）は、企業のサプライチェーンにおける気候変動問題への取り組みを評価する制度です。評価は、気候変動質問書への回答をもとに、「ガバナンス」「ターゲット（目標設定）」「スコープ３排出量」「リスク管理プロセス」「サプライヤーとのエンゲージメント」の5分野で行われます。企業がサプライヤーと連携し、気候変動課題に取り組む度合いを示す指標です。
当社グループは、サプライチェーンマネジメントの中核である「ＤＩＣグループ購買基本方針」で「地球環境に配慮した購買」を掲げています。この方針に基づき、サステナビリティ調達の一環としてサプライヤー評価を行い、結果に基づく改善要請と支援を通じて、サプライヤーエンゲージメントに取り組んでいます。当社グループは、こうした取り組みが評価され、今回の最高評価獲得につながりました。
ＤＩＣグループは、持続可能な社会の実現に向けて、サプライヤーの皆さまと連携し、長期的な対話と実行を重ねることで、サプライチェーン全体のサステナビリティ向上に引き続き取り組みます。
ＤＩＣグループは、持続可能な社会の実現に向けて、サプライヤーの皆さまと連携し、長期的な対話と実行を重ねることで、サプライチェーン全体のサステナビリティ向上に引き続き取り組みます。
以上
*1 CDPは、2000年に英国で設立された非営利団体で、気候変動や水問題などに関する企業の取り組みを質問票で調査し、企業や自治体が環境影響を管理するための情報開示システムを運営しています。
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DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しくは、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
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【報道機関からのお問い合わせ】
DIC株式会社コーポレートコミュニケーション部
TEL： 03-6733-3033 E-mail：dic-press@ma.dic.co.jp