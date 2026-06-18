ＤＩＣ、2025年度「CDPサプライヤーエンゲージメント」評価で最高評価に初選定

SEA（Supplier Engagement Assessmentの略）は、企業のサプライチェーンにおける気候変動問題への取り組みを評価する制度です。評価は、気候変動質問書への回答をもとに、「ガバナンス」「ターゲット（目標設定）」「スコープ３排出量」「リスク管理プロセス」「サプライヤーとのエンゲージメント」の5分野で行われます。企業がサプライヤーと連携し、気候変動課題に取り組む度合いを示す指標です。当社グループは、サプライチェーンマネジメントの中核である「ＤＩＣグループ購買基本方針」で「地球環境に配慮した購買」を掲げています。この方針に基づき、サステナビリティ調達の一環としてサプライヤー評価を行い、結果に基づく改善要請と支援を通じて、サプライヤーエンゲージメントに取り組んでいます。当社グループは、こうした取り組みが評価され、今回の最高評価獲得につながりました。ＤＩＣグループは、持続可能な社会の実現に向けて、サプライヤーの皆さまと連携し、長期的な対話と実行を重ねることで、サプライチェーン全体のサステナビリティ向上に引き続き取り組みます。