演歌歌手・美貴じゅん子の新曲『弓張月の恋』が、「週間 USEN HIT 演歌／歌謡曲ランキング」(6/17付)および「有線演歌歌謡曲リクエストランキング」(6/17付)の両部門で1位を獲得し、見事2冠を達成した。 特に、リスナーからの熱い支持がダイレクトに反映される「有線演歌歌謡曲リクエストランキング」での首位獲得は、異例の5作連続1位という大きな快挙となった。 美貴は、2021年にデビュー25周年を迎え、17年ぶりとなるテイチクレコードへの復帰を果たし『土下座』（21年4月）を発売。インパクトのあるタイトルであった『土下座』は様々な番組で取り上げられ、スマッシュヒットを記録したことも記憶に新しい。 昨年はデビュー30周年を迎え「さらに歌に邁進し、磨きをかけていきたい」と自身のデビュー30周年記念パーティーでファンに誓った。 全国の演歌・歌謡曲ファンの心をしっかりと掴んで離さない、美貴じゅん子の揺るぎない人気と確かな実力を改めて証明する結果となった。 美貴じゅん子のさらなる快進撃から、ますます目が離せない。

美貴じゅん子コメント

皆様いつも温かい応援本当に有難うございます。 新曲『弓張月の恋』発売してから約一ヶ月。 2冠達成という嬉しいお知らせを、いつも応援してくださるファンの方に届けることができ感無量です。 昨年デビュー30周年を迎えて、今年は新たに１からのスタート。 今までにない歌の世界を作詞家・田久保真見先生、作曲家・徳久広司先生に作り上げて頂きました。ミステリアスな女の情念を描いた『弓張月の恋』 どこまでもいっても闇夜に消えて行く愛の世界を、魂込めて歌い続けます。 どうぞ今後とも応援宜しくお願い致します。

■商品情報

「弓張月の恋」 マキシシングル TECA-26021 / 定価：\1,700 商品内容： １．弓張月の恋 ２．花盗人～はなぬすびと～（c/w） ３．弓張月の恋（オリジナル・カラオケ） ４．花盗人～はなぬすびと～（c/w）（オリジナル・カラオケ）

https://lnk.to/miki_E863YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=2WdDccFmOFQ

今後のスケジュールに関しましては、各HPをご確認ください。

https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/miki/ https://ameblo.jp/mikijunko/