【川崎日航ホテル】宮崎完熟マンゴー・マスクメロン・白桃を贅沢に使用した『夏のフルーツフェア』を7月4日（土）より開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

川崎日航ホテル（所在地：神奈川県川崎市川崎区／総支配人 土谷文明）は、2026年7月4日（土）から8月30日（日）の土・日・祝日限定で、旬の果実を贅沢に使用した『夏のフルーツフェア ～宮崎完熟マンゴー・メロン・桃～』をバーラウンジ「夜間飛行」のティータイムに開催します。 期間中は、アフタヌーンティーおよび3種類のパフェを提供します。

左より：宮崎完熟マンゴーのパフェ、静岡クラウンメロンのパフェ、白桃のパフェ

毎年ご好評をいただいている『夏のフルーツフェア』を、本年は宮崎完熟マンゴーやマスクメロン、白桃をテーマに開催します。

「宮崎完熟マンゴーとマスクメロンのアフタヌーンティー」では、豊かな香りととろけるような果肉が魅力の宮崎完熟マンゴーと、みずみずしく上品な甘さのマスクメロンを使用。マンゴーのプリンやシュークリーム、メロンのグラスショートやブランマンジェなどのスイーツに加え、「マスクメロンとハモンセラーノの生ハムメロン」や「宮崎マンゴーとブラータチーズのサラダ仕立て」など、果実の甘みと生ハムやチーズの旨味が調和するセイボリーを取り揃えました。

また、パフェは個性豊かな3種類をラインアップ。「宮崎完熟マンゴーのパフェ」は、宮崎完熟マンゴーを贅沢に3層に重ね、ビターチョコレートのほろ苦さや、パッションフルーツの爽やかな酸味を合わせました。「静岡クラウンメロンのパフェ」は、マスクメロンの中でも最高峰と称される静岡クラウンメロンを使用し、生クリームやバニラクリームとともに、その芳醇な香りと、濃厚な味わいをお楽しみいただけます。また、「白桃のパフェ」は、フレッシュとコンポートの2種類の白桃を使用し、ベリーソースの酸味とシュトロイゼルの食感をアクセントに仕上げました。

バーラウンジ「夜間飛行」で、夏ならではの味わいとともに、優雅なティータイムをお過ごしください。

宮崎完熟マンゴーとマスクメロンのアフタヌーンティー（写真は2名分）

「夏のフルーツフェア ～宮崎完熟マンゴー・メロン・桃～」開催概要

■開催期間：2026年7月4日（土）～8月30日（日）※土・日・祝日限定

■開催時間：14:00～17:00

■開催場所：川崎日航ホテル バーラウンジ 「夜間飛行」（7階）

■料金：

・宮崎完熟マンゴーとマスクメロンのアフタヌーンティー お一人様7,000円

・宮崎完熟マンゴーのパフェ 3,800円

・静岡クラウンメロンのパフェ 4,200円

・白桃のパフェ 3,500円

※料金には、消費税・サービス料が含まれます。

【宮崎完熟マンゴーとマスクメロンのアフタヌーンティーメニュー】

＜上段＞宮崎マンゴープリン／宮崎マンゴーのシュークリーム／マスクメロンのグラスショート／スコーン2種（プレーン、オレンジ）

＜中段＞マスクメロンのブランマンジェ／マスクメロンのスープ／宮崎マンゴーのタルト／ディップ（生クリーム、キャラメル）

＜下段＞マスクメロンとハモンセラーノの生ハムメロン／クラシックサンドイッチ

＜別添え＞宮崎マンゴーとブラータチーズのサラダ仕立て

＜ドリンク＞ロンネフェルト紅茶各種／アイスティー／コーヒー（アイス・ホット）

■ご予約・お問い合わせ：

電話予約：バーラウンジ「夜間飛行」 TEL. 044-221-2145

（平日17:00～23:00／土曜日14:00～23:00／日曜・祝日14:00～22:00）

オンライン予約：

https://www.tablecheck.com/shops/kawasaki-nikko-hotel-yakanhikou/reserve

※アフタヌーンティーはご利用日の4日前まで、パフェはご利用日の2日前までの事前予約制です。

川崎日航ホテル

川崎日航ホテルはJR川崎駅に隣接しており、ビジネス・レジャーに利便性の良いホテルです。羽田空港からわずか15分、JR川崎駅より徒歩1分という格好の場所に位置しています。東京・横浜の人気スポットにも好アクセスで最適なロケーションです。



客室184室／大小7つの宴会場／各種レストラン＆バー完備

最寄駅：JR川崎駅東口徒歩1分

所在地：〒210-0024神奈川県川崎市川崎区日進町1番地

TEL：044-244-5941（代表）

ホテル公式サイトURL http://www.kawasaki-nikko-hotel.com