窓まわりと間仕切りの総合メーカー、株式会社ニチベイ(本社：東京都中央区、代表取締役：麻井 博行)は、調光ロールスクリーン「Rayure(レユール)」の新柄を、2026年7月1日(水)より発売します。

本商品は、ボーダー状に組み合わせたシースルー生地と不透明生地の重なり具合を調整し、簡単に調光、眺望のコントロールが可能なロールスクリーンです。グラデーション生地『スフラ』が加わり、インテリアテイストや調光の好みに合わせてより選びやすくなりました。









■『スフラ』

シースルー生地と不透明生地の境界線を和らげた、繊細な印象のグラデーション生地。ボーダーにやわらかな表情が加わり、お部屋に優しく調和します。より細やかな光や視線のコントロールも可能になりました。「防炎・抗菌」仕様で、住宅から非住宅まで幅広いシーンでお使いいただけます。





グラデーション生地『スフラ』が登場





■調光ロールスクリーン「Rayure(レユール)」―新柄『スフラ』概要

発売日 ：2026年7月1日(水)

タイプ ：カバータイプ、カバーレスタイプ

操作方法 ：チェーン式

生地色 ：2色

カバー・部品色：3色(ホワイト、ライトグレイ、ブラック)

製作可能寸法 ：幅(W)30 ～ 240cm、高さ(H)30 ～ 280cm

参考価格 ：［カバータイプ］39,500円～ /［カバーレスタイプ］36,100円～

上記価格には消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は

含まれておりません。









■商品の詳細はこちらでご確認ください。

https://dbook.nichi-bei.co.jp/library/books/hanari-rayure/book/









■会社概要

名称 ： 株式会社ニチベイ

所在地： 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

代表 ： 代表取締役 麻井 博行

設立 ： 1941年1月

資本金： 4億6,000万円

URL ： https://www.nichi-bei.co.jp/