株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、ジェリー状の化粧下地『ジェリーセラムベース』を2026年8月20日(木)より、通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『ジェリーセラムベース』は、みずみずしいテクスチャーで、肌にスーッとなじんでムラなく密着。毛穴とくすみをカバーし、透明感のあるワントーン明るい肌に整えます。また、保湿成分スクワラン、ヒアルロン酸Na、酒粕エキス配合で、しっとりとした、つやのある仕上がりが持続します。

付属のパフでなじませることで、手を汚すことなく簡単に毛穴レス肌※1に。





『ジェリーセラムベース』2,860円(税込)





※1 毛穴の目立ちにくい肌









≪商品概要≫

商品名 ：ジェリーセラムベース

容量・価格：12g 2,860円(税込) ※伸縮ネット付ジャー容器。専用パフ付

商品特長 ：

◎ジェリー状のみずみずしいテクスチャー。

◎毛穴とくすみをカバーし、毛穴レスな美肌に整えます。

◎保湿成分スクワラン、ヒアルロン酸Na、酒粕エキス配合。乾燥による崩れを防ぎ、しっとりつや肌が持続。

◎付属パフを使用するので、手が汚れず素早くきれいに仕上がります。





ジェリーセラムベーステクスチャー





使用方法：

メッシュ面にパフを軽く押し当て適量を取ります。肌をこすらないように頬の広い面から、トントンと軽くたたきこむようになじませます。その後、お手持ちのファンデーションをお使いください。

※みずみずしい使用感を保つため、ご使用後はフタをしっかり閉めてください。





※なくなり次第、終了となります。





ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)





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