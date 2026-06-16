【新商品】あとで足そう、を減らす。猫砂補充をラクにする猫砂ストッカー

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「bubun 猫砂ストッカー」を2026年5月に発売しました。

猫との暮らしの中で、毎日欠かせないトイレのお手入れ。

掃除はしていても、猫砂の補充はつい後回しになってしまうことがあります。

「あとで足そう」

そう思ったまま数日が過ぎて、気づけば残量が少なくなっていた。

そんな経験はないでしょうか。

bubun 猫砂ストッカーは、猫砂補充をもっと気軽にするために生まれました。

猫砂補充は、意外と面倒

猫砂は毎日少しずつ減っていきます。

本当は気づいた時に少し足せばいい。

けれど、袋を持ち上げて、こぼさないように注いで、また片付ける。

そのひと手間があるから、つい後回しになってしまうこともあります。

毎日の暮らしには、そんな小さな手間がたくさんあります。

気づいた時に、すぐ足せる

猫砂ストッカーは、必要な分だけをサッと補充できるようにつくられています。

ハンドル付きで持ちやすく、注ぎ口から少しずつ出せるので、足したい時に気軽に補充できます。

毎日使うものだからこそ、難しい操作はいりません。

思い立った時にすぐ使える。

そんな使いやすさを大切にしました。

「いつの間にか足りない」を防ぐ

猫砂は毎日少しずつ減るもの。

だからこそ、気づいた時には思った以上に少なくなっていることもあります。

本体は透明仕様。

残量がひと目で分かるので、「いつの間にか足りない」を防げます。

出しっぱなしにできることも、使いやすさ

毎日使うものなのに、毎回しまう。

それも意外と手間になります。

猫砂ストッカーは、シンプルな見た目でインテリアにもなじみやすく、猫トイレのそばに置いておいても生活感が出にくいデザインです。

必要な時にすぐ使えるから、補充のハードルも自然と下がります。

猫との暮らしに、少しだけ余裕を

猫と暮らす毎日は楽しい。

その一方で、掃除や補充などの細かな作業もたくさんあります。

大きな変化ではないかもしれません。

けれど、毎日繰り返す小さな手間が少し減るだけで、暮らしは少しラクになります。

bubunは、ペットと人がともに過ごす日々の中にある小さな幸せのひとつひとつを大切にしています。

猫砂ストッカーも、そんなやさしい時間の一部分になれたらと考えています。

商品概要

商品名：猫砂ストッカー

価格：\1,650

サイズ：W215×D98×H290mm

実用量：3.0L

重量：430g

主材質：本体／ポリエチレンテレフタレート

フタ／ポリプロピレン

フタパッキン／シリコーンゴム

カップ／ポリスチレン

原産国：中国

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

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【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com