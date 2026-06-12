きらめく夏の甘さをまとうヴェレダの限定ボディケア「ピンクピーチ」が6月12日より数量限定で発売開始。

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

オーガニックコスメブランド「ヴェレダ」より、夏のきらめきを閉じ込めた、甘くトロピカルな新シリーズ「ピンクピーチ」が6月12日から数量限定で登場します。

みずみずしくとろけるような果実の甘さと、軽やかで華やかな香りが溶け合った、

100%天然アロマによる特別な香りのボディケアシリーズ。

ピーチ、オレンジ、ジャスミンが織りなす香りは、まるで夕暮れのやわらかな光に包まれながら

過ごすひとときのような、ぬくもりと心ほどける幸福感を同時に感じさせてくれます。

夏の肌にうるおいを与えながら、天然アロマの豊かな香りを存分に

お楽しみいただける、ギフトにもおすすめの製品です。

「ピンクピーチ」製品ラインナップ

<公式WEB> 製品詳細ページ

https://www.weleda.jp/feature/pinkpeach

ヴェレダ

ピンクピーチ シャワージェル

200mL 2,860 円（税込）

みずみずしいピンクピーチの香りに包まれ

る、やさしい洗い心地のシャワージェル。

肌をいたわりながらしっとりとうるおいを守ります。

ヴェレダ

ピンクピーチ ハンドクリーム

50mL 2,530 円（税込）

さらっとなじんで、べたつかない使用感の

ピンクピーチの香りのハンドクリーム。

手肌をなめらかに整え、心地よいうるおいを与えます。

ヴェレダ

ピンクピーチ ティンテッドリップバター

7mL 1,760 円（税込）

うるおいとツヤを与えながら、ほんのり血色

感をプラス。ナチュラルな美しさを引き立て

るティンテッドリップバターです。ピンクピーチの香り。

香りのストーリー

太陽の光がきらめく南国のバカンスへ誘われるような、心まで満たすトロピカルな香り。

みずみずしいピーチの甘い余韻がふわりと広がり、

続いてオレンジの明るさ、そしてジャスミンの優雅な香りがそっと寄り添います。

甘さと爽やかさが心地よく重なり合い、まるで“終わらない夏” を閉じ込めたような、

軽やかで幸福感あふれるフレグランスに仕上げました。

ヴェレダについて

1921年にスイスで誕生したオーガニック化粧品ブランドの世界的パイオニア「ヴェレダ」。サステナビリティを企業理念として、現在『人と自然は本来、一体であること』を語りかけ、世界55カ国以上で愛されています。原料調達から使用する電力やパッケージ等に関し、到達すべきゴールを自社で明確に定め、事業にまつわる全項目を「真にサステナブルであるか」で決断しています。その上で、ゆるぎない信念に基づいた高い品質基準をつくり上げています。