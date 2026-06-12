株式会社ワイドレジャー（本社：福岡県小郡市、代表取締役：菊池太一郎）が運営するアミューズメント施設「楽市楽座」は、九州県内の一部店舗にて、生のとうもろこしを景品にしたクレーンゲームを期間限定で実施いたします。 本企画では、九州の農家から直接仕入れた、旬のとうもろこしをクレーンゲームの景品として展開します。地域で育てられた季節の味覚をアミューズメント施設ならではの方法でお客様にお届けします。 通常、クレーンゲームの景品といえば、ぬいぐるみやお菓子、雑貨などが一般的です。そこに、普段はスーパーマーケットや直売所などで購入する、とうもろこしを投入することでクレーンゲームならではの楽しさと、旬の味覚との意外な出会いをお届けします。 とうもろこしが旬を迎える毎年6月に、九州県内の一部店舗で実施している期間限定企画です。売場に本物のとうもろこしが並ぶ驚きや、クレーンゲームで野菜を獲得する楽しさで遊びと季節の味わいをつなぐ企画です。 株式会社ワイドレジャーは、ゲームをプレイする時間だけでなく、景品を持ち帰った後の会話や食事の時間まで含めて、お客様の日常に楽しい体験を届けたいと考えています。 今後も、季節や地域の魅力を取り入れた、アミューズメント施設ならではの企画を展開してまいります。

※6/13、14日の実施店舗 ・楽市楽座イオンモール宮崎店 ・楽市楽座イオンモール都城店 ・楽市楽座イオンタウン姶良店 ・楽市楽座イオンモール熊本店 ・楽市楽座させぼ五番街店 ・楽市楽座 イオンモール筑紫野店 ・楽市楽座 イオンモール大牟田店 ・楽市楽座 イオンモール福岡店 ・楽市楽座 イオンモール福津店 ・楽市楽座 トリアス久山店 ・楽市街道 くるめ店 ・楽市街道 箱崎店 ※店舗により入荷数量、仕入れ先が異なる場合があります。 ※各店舗の予定数量に達し次第、その週の提供を終了します。

仕入れ先農家様

名称：MARUKO FARM(マルコファーム)様 所在地：福岡県久留米市大橋町常持935-2 事業内容：野菜・米の生産、出荷 公式サイト：https://www.maruko-farm.com/ 本企画で使用するとうもろこしの一部は、福岡県久留米市の農園「MARUKO FARM（マルコファーム）」様から仕入れています。 MARUKO FARMは、耳納連山や筑後川の豊かな自然に恵まれた久留米の地で、スイートコーンをはじめ、さまざまな野菜や米を生産している農園です。「久留米の野菜のおいしさを、より多くの人に伝えたい」という思いのもと、日々野菜づくりに取り組んでおります。 農家が育てた旬のとうもろこしを、クレーンゲームの景品として展開することで、楽しみながら地域の農産物に触れていただく機会をつくります。

とうもろこしの提供について

とうもろこしは、鮮度を保った状態でお客様にお届けするため、6月中は本社にて毎週金曜日に仕入れを行い、各店舗では週末を中心にクレーンゲームの景品として提供します。 生鮮品のため入荷後おおむね3日以内を目安に使用し、鮮度管理を徹底しております。入荷状況や各店舗の在庫状況によって、実施日や提供数量が異なる場合があります。また、予定数量に達し次第、各週の提供を終了いたします。

会社概要

企業名：株式会社ワイドレジャー 住所 ：〒838-0141 福岡県小郡市小郡２４１３－１ お問い合わせ先：https://www.wideleisure.co.jp/contact_select.html