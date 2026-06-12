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The all-new Audi A6 特別内覧会を開催
今夏日本発売予定の新型Audi A6をいち早くチェックできる特別展示会を開催
東京、名古屋、大阪の各都市で、予約制の特別イベント
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：ウルフ ディルケスマン）は、今夏日本で発売予定の新型Audi A6の魅力を先駆けてチェックできる「The all-new Audi A6」の特別内覧会を、東京、名古屋、大阪の各都市にて開催します。本イベントは、Audi A6をご愛顧いただいているお客様、ご興味いただいているお客様に、一般公開に先駆けて内覧いただく機会として開催します。本内覧会への参加は、ご予約のお客様を優先させていただき、ご予約はお近くのアウディ正規販売店にて承ります。
本特別内覧会では、上質で落ち着いた会場で、本モデルのデザイン、機能、質感を、AUDI AG認定トレーナーが丁寧にご説明します。発売前の新型A6をゆっくりとご覧いただける特別な機会です。
なお、予約枠の空き状況により当日予約なしでの入場も可能です。
実施会場・日時
・東京会場：2026年6月13日（土）〜21日（日）11:00-20:30（最終入場19:00）
六本木ヒルズ「ヒルズカフェ／スペース」
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズヒルサイド2F
・名古屋会場：2026年6月20日（土）〜21日（日）11:00-20:30（最終入場19:00）
名古屋観光ホテル「那古の間」3F
愛知県名古屋市中区錦1-19-30
・大阪会場：2026年6月23日（火）〜30日（火）11:00-20:30（最終入場19:00）
グラングリーン大阪 PLAT UMEKITA
大阪府大阪市北区大深町5-94 うめきた公園サウスパーク
予約方法
ご来場には事前の予約をおすすめします。ご予約はお近くのアウディ正規販売店にて承ります。
アウディ正規販売店の検索はこちらから
正規ディーラー検索 | Audi Japan：https://secure.audi.co.jp/dealersearch/
※取材・撮影をご希望の報道関係者様は、以下よりアウディジャパン広報事務局にお問い合わせください。
https://user.pr-automation.jp/audi
事前にご連絡のない取材・撮影はご遠慮ください。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部 https://audi-press.jp/contact/
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