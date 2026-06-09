株式会社相州村の駅が運営する道の駅足柄・金太郎のふるさと(所在地：神奈川県南足柄市、代表：瀬上 恭寛)は2026年6月8日より、生産者である山口さん家の新鮮トマトを主役に使用した季節メニュー「足柄トマトフェア」がスタートします！

地元の恵みを感じる5品目のメニューは、トマト好きにはたまらない、まさに逸品ぞろい！山口さん家のトマトそのものの自然な美味しさを生かしたバラエティ豊かな新メニューも登場します。さらに、農産物コーナーでは山口さん家のトマトそのものも販売します。食べて楽しみ、お家でも特別な味わいをぜひご利用ください！！

【公式HP】 https://www.michinoeki-ashigara.com/





足柄トマトフェア





◆農産コーナー「山口さん家の足柄トマトフェア」

農産コーナーでも、この機会にぜひ山口さん家の新鮮な足柄トマトをご購入いただけます！地元で採れたての、みずみずしいトマトを店頭で直接選べる特別なチャンスです。サイズや量によって価格帯は異なりますが、毎年「あのトマトをまた買いたい！」というリピーターさんが後を絶たないほどの人気を誇る逸品。お家で自然の恵みをたっぷり味わえるこの特別なトマトを、ぜひ食卓に加えてハッピーになりましょう！









◆ふるさとご飯食堂「山口さん家のトマトフェアメニュー登場」

ふるさとご飯食堂では、特別な「山口さん家のトマトフェア」限定メニューが満を持して登場！厳選された新鮮トマトの魅力を最大限に引き出した、珠玉の5品をご紹介します。





韓国風のユッケダレとトマトの相性が抜群





● (1)旨トマ海鮮ユッケ丼

価格 ： 1,518円(税込)

アレルギー表記： 小麦・ごま・牛肉・大豆・鶏肉





冷やしトマトトマだれで





● (2)冷やしトマトトマだれで

価格 ： 605円(税込)

アレルギー表記： 乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉

山口さん家のトマトを特製の洋風トマだれにつけて、さらにおいしく召し上がれ





丸ごととろトマそば＜温＞





● (3)丸ごととろトマそば 温

価格 ： 1,408円(税込)

アレルギー表記： 小麦・そば・乳成分・やまいも・牛肉・大豆・鶏肉・さば

山口さん家のトマトが丸ごと乗った、あたたかいトマそば。トマトが口でとろけるぐらいやわかく仕立てたおそばです。





冷やしトマト、自然薯そばトマつゆで＜冷＞





特製トマつゆでさっぱりと





● (4)冷やしトマト、自然薯そばトマつゆで 冷

(とろろ付き)

価格 ： 1,298円(税込)

アレルギー表記： 小麦・そば・乳成分・やまいも・牛肉・大豆・鶏肉・さば

冷やしトマトと自然薯そばを、特製トマつゆでさっぱりいただく。冷たいおそばです。





「やまゆりポーク」トマかつ重定食～味噌汁・小鉢付き～





● (5)「やまゆりポーク」トマかつ重定食～味噌汁・小鉢付き～

価格 ： 1,848円(税込)

アレルギー表記： 小麦・卵・乳成分・豚肉・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチン・ごま

トマトとチーズで洋風なかつ重ができあがり。









■施設概要

名称 ： 道の駅足柄・金太郎のふるさと

所在地 ： 〒250-0111 神奈川県南足柄市竹松1117番地1

路線名 ： 市道塚原・班目線

面積 ： 5,840m2

施設設備 ： 駐車場75台(大型車8台・普通車65台・身障者妊婦用屋根付2台)、

トイレ24器、授乳室、

地域振興施設(物販施設、飲食施設、交流施設)、

休憩・情報提供施設(情報発信施設)、非常用電源、防災倉庫、

貯水タンク

営業時間 ： 物販／9:00～17:00

(季節により営業時間が変更になる場合がございます)

ふるさとゴハン食堂／10:00～17:00(ラストオーダー16:00)

施設管理運営： 株式会社TTC

公式サイト ： https://www.michinoeki-ashigara.com/









■会社概要

運営会社： 株式会社相州村の駅

所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

代表者 ： 瀬上 恭寛

設立 ： 令和2年3月26日

事業内容： 道の駅の運営／観光土産品の企画、開発、卸販、販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.sosyu-muranoeki.com/