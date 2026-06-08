昭和株式会社、季節に合わせた健康食品情報発信を強化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351752/images/bodyimage1】
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。季節ごとに確認されやすい健康食品情報を整理し、公式サイトと昭和堂 大塚店で発信します。
季節によって、食生活、生活リズム、保存方法への関心は変化します。昭和株式会社では、健康食品の基本情報を季節の話題とあわせて整理し、過度な訴求ではなく、確認しやすい情報提供を行います。
対象となる情報は、原材料、保存方法、利用上の注意、問い合わせ先、製造管理に関する説明です。今後も日本市場向けの健康食品情報として、分かりやすい更新を継続します。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。季節ごとに確認されやすい健康食品情報を整理し、公式サイトと昭和堂 大塚店で発信します。
季節によって、食生活、生活リズム、保存方法への関心は変化します。昭和株式会社では、健康食品の基本情報を季節の話題とあわせて整理し、過度な訴求ではなく、確認しやすい情報提供を行います。
対象となる情報は、原材料、保存方法、利用上の注意、問い合わせ先、製造管理に関する説明です。今後も日本市場向けの健康食品情報として、分かりやすい更新を継続します。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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