LP制作.jpを運営する株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、PC向けスポーツ・アウトドアカテゴリにおけるLP制作実績が15件になったことをお知らせします。 スポーツ用品やアウトドア関連商材では、機能性や耐久性に加え、実際の利用シーンやブランドの世界観をわかりやすく伝えるランディングページが求められています。Ryuki Designでは、ヒアリング内容をもとにした構成作成からデザイン制作、コーディングまでを社内で対応し、商材の魅力が伝わるLPデザイン制作を行っています。今回の実績増加を通じて、スポーツ・アウトドア LP制作における表現領域をさらに広げてまいります。 なお、今回の15件は公開可能な実績の一部であり、全ジャンルを合わせたLP制作実績は累計5,000本以上に上ります。

スポーツ・アウトドアLP需要増加の背景

https://rdlp.jp/portfolio?tc=2

スポーツ・アウトドア商材は、商品の機能性や耐久性だけでなく、実際に使用する場面をどれだけ具体的に伝えられるかが重要なカテゴリです。 スポーツ用品であれば動きやすさ、サポート力、素材の特長、アウトドア用品であれば携帯性、防水性、設営のしやすさ、自然環境での使いやすさなど、購入前に確認したい情報が多くあります。そのため、画像や文章を組み合わせて商品の魅力を整理できるランディングページの需要が高まっています。 特にPC向けのスポーツ・アウトドア LP制作では、広い表示領域を活かして、商品情報、使用シーン、比較要素、ブランドの世界観を段階的に伝えやすい点が特徴です。スポーツ・アウトドア ランディングページは、単に商品を紹介するだけでなく、利用者が使用後のイメージを持ちやすい構成が求められます。こうした背景から、スポーツ・アウトドアカテゴリにおいてLP制作の重要性が高まっています。

成果を高めるスポーツ・アウトドアLPのポイント

スポーツ・アウトドアLPでは、商品の魅力を視覚的に伝えるだけでなく、購入を検討する人が知りたい情報へ自然に読み進められる構成が重要です。 ファーストビューでは、商品の使用イメージやカテゴリの世界観が一目で伝わる写真やコピーを配置し、続くコンテンツでは機能性、素材、サイズ感、使用方法などを順序よく説明することで、商品理解を深めやすくなります。 スポーツ用品であれば、着用時の動きやすさ、サポート性、軽量性などを具体的に表現することが大切です。 アウトドア用品であれば、収納時と使用時の違い、設営手順、持ち運びやすさ、天候への対応などを、写真や図解を交えて伝えることで安心感につながります。 PC向けのランディングページでは、横幅を活かした比較表や大きなビジュアル、詳細な説明エリアを設けやすいため、情報量の多い商材でも整理された印象を与えられます。 スポーツ・アウトドア LP制作では、迫力あるデザインとわかりやすい情報設計を両立し、商品の特長が伝わるページ構成にすることが重要です。

LP制作のご相談はRyuki Designへ

株式会社Ryuki Designは、これまでに累計5,000本以上のLP制作を手がけてきた、LP制作.jpを運営するデザイン制作会社です。 今回ご紹介したスポーツ・アウトドア分野の15件もその一部であり、2009年の設立当時よりECモールの商品ページ制作に取り組み、現在では自社ECサイト向けのLP制作をはじめ、システム、アプリ、サービス、採用LPなど幅広い分野のランディングページ制作に対応しています。

スポーツ・アウトドア LP制作においても、商品の機能性や使用シーン、ブランドの世界観を整理し、見る人に伝わりやすい構成とデザイン制作を重視しています。 案件を担当するディレクターがヒアリング内容をもとに構成作成から対応し、デザイン制作からコーディングまでを社内のデザイナー・コーダーが担当する完全内製体制を採用しています。下請けや外注を使わないことで、品質管理を徹底しながらスピーディーな制作進行を実現している点も特徴です。 これまでに累計5,000本以上のLPを制作し、累計取引社数は4,000社を超えています。 PC向けスポーツ・アウトドア ランディングページの制作をご検討の企業様は、ぜひRyuki Designへご相談ください。

会社概要

https://rdlp.jp/lp/high_quality

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：LP制作実績：スポーツ・アウトドア15件、全ジャンル累計5,000本以上、累計取引社数4,000社以上 ※2026年6月1日現在の実績となります

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/