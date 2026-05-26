日本の無人搬送車（AGV）市場規模は2034年までにUSD 908.9百万に達し、CAGR 13.68％を示す見込み
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350344/images/bodyimage1】
日本の自動搬送車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の自動搬送車（AGV）市場：タイプ別、動作モード別、ナビゲーション技術別、用途別、産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の自動搬送車（AGV）市場は2025年に2億8660万米ドルに達し、2034年には9億890万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は13.68%となる見込みである。
自動搬送車（AGV）は、レーザーナビゲーション、磁気誘導、誘導ワイヤー誘導、光学テープトラッキング、ビジョンベースシステムなど、さまざまな誘導技術を用いて、工場、倉庫、配送センター、病院、空港などの産業環境を自律的に走行する移動ロボットです。AGVは、生産工程間の物品輸送、配送センターでの注文処理、倉庫での保管と取り出し、組立ラインでの部品配送、梱包作業、廃棄物処理など、幅広いマテリアルハンドリング用途に導入されています。固定コンベアシステムとは異なり、AGVは柔軟で再プログラム可能な経路設定が可能で、高額なインフラ改修を必要とせずに、変化する生産レイアウトや運用要件に対応できます。
日本のAGV市場は導入段階をはるかに超え、技術の洗練、システム統合、そして従来の自動車や電子機器の組立ラインにとどまらない用途拡大に注力しています。市場の成熟度は、高度なカスタマイズ性、そして初期購入価格だけでなく信頼性、安全性、総所有コストを重視する姿勢に表れています。ロボット分野におけるグローバルリーダーとしての日本の地位は、主要部品サプライヤー、高度なシステムインテグレーター、そして自動化に関する高い知識と厳しい性能要件を持つエンドユーザー産業など、AGVの開発と導入にとって独自の環境を提供しています。
高度な製造自動化、労働力不足の深刻化、重要な技術革新、倉庫および物流における効率化ニーズの高まり、インダストリー4.0イニシアチブに対する政府の支援の拡大、スマートファクトリーソリューションの普及などは、日本のAGV市場の成長を牽引する主要な要因の一部であり、労働力不足と産業競争力の必要性が同時に日本の製造業および物流業全体におけるAGV導入への投資加速を促す複合的な需要環境を生み出している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-automated-guided-vehicles-market/requestsample
主要な市場推進要因
人口動態に起因する労働力不足と製造業における自動化の必要性
日本は先進国の中でも特に深刻な構造的労働力不足に直面している。急速な高齢化と出生率の低下により、労働年齢人口は不可逆的に減少している。労働力人口の減少という人口動態上の必然性は、2035年までの日本のAGV市場における最も強力かつ不可避な推進力であり、工場や倉庫など、人的労働力が構造的に年々減少している場所で生産性を維持するために、自動化への投資を余儀なくさせている。この労働力不足は景気循環的なものではなく構造的なものであり、労働力代替および生産性維持ソリューションとしてのAGVへの需要は、経済状況や短期的な景気循環に関わらず継続するだろう。
労働コストの上昇、人材不足、スマートファクトリーやインダストリー4.0イニシアチブの積極的な導入により、アジア太平洋地域全体でAGVの導入が加速しています。ダイフク、トヨタマテリアルハンドリング、村田機械などの有力な地域企業に加え、政府支援の自動化プログラムが、特にこれらの要因が最も顕著な日本において、地域全体の高い成長をさらに後押ししています。日本政府のSociety 5.0イニシアチブと、それに伴う製造業のデジタル化、スマートファクトリーへの補助金、ロボットや自動化導入へのインセンティブへの投資は、政策による直接的な財政支援によって、AGVに対する自然な商業需要をさらに高めています。
日本の自動搬送車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の自動搬送車（AGV）市場：タイプ別、動作モード別、ナビゲーション技術別、用途別、産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の自動搬送車（AGV）市場は2025年に2億8660万米ドルに達し、2034年には9億890万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は13.68%となる見込みである。
自動搬送車（AGV）は、レーザーナビゲーション、磁気誘導、誘導ワイヤー誘導、光学テープトラッキング、ビジョンベースシステムなど、さまざまな誘導技術を用いて、工場、倉庫、配送センター、病院、空港などの産業環境を自律的に走行する移動ロボットです。AGVは、生産工程間の物品輸送、配送センターでの注文処理、倉庫での保管と取り出し、組立ラインでの部品配送、梱包作業、廃棄物処理など、幅広いマテリアルハンドリング用途に導入されています。固定コンベアシステムとは異なり、AGVは柔軟で再プログラム可能な経路設定が可能で、高額なインフラ改修を必要とせずに、変化する生産レイアウトや運用要件に対応できます。
日本のAGV市場は導入段階をはるかに超え、技術の洗練、システム統合、そして従来の自動車や電子機器の組立ラインにとどまらない用途拡大に注力しています。市場の成熟度は、高度なカスタマイズ性、そして初期購入価格だけでなく信頼性、安全性、総所有コストを重視する姿勢に表れています。ロボット分野におけるグローバルリーダーとしての日本の地位は、主要部品サプライヤー、高度なシステムインテグレーター、そして自動化に関する高い知識と厳しい性能要件を持つエンドユーザー産業など、AGVの開発と導入にとって独自の環境を提供しています。
高度な製造自動化、労働力不足の深刻化、重要な技術革新、倉庫および物流における効率化ニーズの高まり、インダストリー4.0イニシアチブに対する政府の支援の拡大、スマートファクトリーソリューションの普及などは、日本のAGV市場の成長を牽引する主要な要因の一部であり、労働力不足と産業競争力の必要性が同時に日本の製造業および物流業全体におけるAGV導入への投資加速を促す複合的な需要環境を生み出している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-automated-guided-vehicles-market/requestsample
主要な市場推進要因
人口動態に起因する労働力不足と製造業における自動化の必要性
日本は先進国の中でも特に深刻な構造的労働力不足に直面している。急速な高齢化と出生率の低下により、労働年齢人口は不可逆的に減少している。労働力人口の減少という人口動態上の必然性は、2035年までの日本のAGV市場における最も強力かつ不可避な推進力であり、工場や倉庫など、人的労働力が構造的に年々減少している場所で生産性を維持するために、自動化への投資を余儀なくさせている。この労働力不足は景気循環的なものではなく構造的なものであり、労働力代替および生産性維持ソリューションとしてのAGVへの需要は、経済状況や短期的な景気循環に関わらず継続するだろう。
労働コストの上昇、人材不足、スマートファクトリーやインダストリー4.0イニシアチブの積極的な導入により、アジア太平洋地域全体でAGVの導入が加速しています。ダイフク、トヨタマテリアルハンドリング、村田機械などの有力な地域企業に加え、政府支援の自動化プログラムが、特にこれらの要因が最も顕著な日本において、地域全体の高い成長をさらに後押ししています。日本政府のSociety 5.0イニシアチブと、それに伴う製造業のデジタル化、スマートファクトリーへの補助金、ロボットや自動化導入へのインセンティブへの投資は、政策による直接的な財政支援によって、AGVに対する自然な商業需要をさらに高めています。