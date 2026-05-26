株式会社トリビュートは、ベビー用品ブランド「comfortum（コンフォータム）」より、日本初（※）となる「泣き声翻訳」機能を搭載したベビーカメラ『CU-CAT1』を、2026年6月より発売いたします。

本製品は、「なぜ泣いているのか分からない」という育児における根源的な課題をはじめ、保護者が抱えるさまざまな悩みに対し、テクノロジーで向き合った新しい提案を行っている製品です。





開発の背景

マーケティングの結果、共働き世帯の増加や核家族化により、育児は家庭内で閉じたものとなりやすく、保護者は「子供の泣き声へのイライラ」、「子供の病気への心配」、「一人で抱え込む孤独」など複合的な悩みを抱えていることが明らかとなりました。

中でも「泣き」は、赤ちゃんからの重要なコミュニケーション手段である一方で、その意味を理解することは難しく、「なぜ泣いているのか分からない」という悩みが大きな心理的負担となっています。

そこで当社は、最大の悩みである「泣き」を解決する『泣き声翻訳AI』を中核に据えつつ、「病気の心配」に備える『医療連携』、「孤独」に寄り添う『AIチャット』を1つのベビーカメラに統合。赤ちゃんの状態把握だけでなく、保護者の心理的負担まで包括的に解消できる環境の実現を目指しました。

3つの「日本初」機能を搭載

本製品は、これまでのベビーカメラには搭載されていなかった以下の3つの機能（泣き声翻訳、医療連携 、AIチャット）それぞれにおいて、搭載を実現した日本初の製品となります。

実績のある高度なAI技術や専門の外部サービスを組み合わせることで、単なる見守りを超えた、次世代のベビーカメラが誕生しました。



【泣き声翻訳】



【医療連携】



【AIチャット】



1.泣き声翻訳

北米・欧州の主要大学との共同研究に基づくアルゴリズムと、累計数百万時間のテストを経た、高精度な「泣き声翻訳システム」を採用しました。

カメラを通じて赤ちゃんの泣き声をAIがリアルタイムで翻訳し、「空腹」「眠い」「不快」「痛い」「げっぷ」の５つの感情から「最も可能性の高い1つ」に絞ってモニター表示とアプリ通知を行います。疲弊した深夜でも“結局どうすればいいの？”と迷わせない「引き算のUX（設計）」により、パパ・ママの焦りや不安を最小化します。

（泣き声翻訳機能はご購入から1年間無料でご利用いただけます。以降は月額980円となります。）

２. 医療連携

夜間や休日の急な体調不良時でもベビーカメラの専用アプリから、夜間・休日も含め24時間対応しているオンライン診療サービス「ファストドクター」へ連携しています。アプリ内のタブ切替により、ワンタップでファストドクターの窓口に繋がります。

パパ・ママが「どう対応すべきか」で迷う時間を減らし、迅速な行動を支援して、日常の育児における心理的な安心感にもつながります。

（医療相談を含む医療行為はファストドクターが提携する医療機関所属の医師によって行われ、ファストドクターが医療行為を行うものではありません。）

（ご利用時は、ファストドクターのシステム利用料の他に診察料・お薬代などが発生いたします。）

３. ママの不安に寄り添うAIチャット

育児中のちょっとした疑問や、誰かに聞いてほしい日々の不安を、24時間いつでも専用アプリのAIチャットに相談できます。 気軽に 短時間でアクセスできる設計で、孤独になりがちな子育ての悩みに優しく寄り添います。

（AIチャットは無料でご利用いただけます。）

安心と使いやすさを追求した充実の基本機能

最新機能の搭載だけでなく、毎日の見守りに欠かせない多彩な機能も標準装備しています。





今後の展開

comfortumは、本製品を「単なる見守り機器」ではなく、育児の不安を軽減するインフラとして位置付けています。

今後は、AI精度の向上および外部サービス連携の拡張を通じて、より包括的な育児支援の実現を目指します。

製品概要

-ブランド名：comfortum（コンフォータム）

-製品名：泣き声翻訳AI搭載ベビーカメラ

-型番：CU-CAT1

-発売日：2026年6月予定

-価格：オープン価格

-販売ルート： 公式オンラインストア、楽天、yahooショッピングなど

（※）日本初であることの証明・検証調査に関する注釈

2026年4月期_日本初であることの証明・検証調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2026年4月11日最終

備考：2026年4月時点 / 効果効能等や優位性を保証するものではございません。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社トリビュート

広報担当：丸山 弥一

TEL：03-5911-2367

公式サイト：https://tri-viewt.co.jp/