統合的ケアソリューションへの需要拡大を背景に、世界の薬物乱用治療市場は2035年までに394億9,000万米ドルに達する見通し

統合的ケアソリューションへの需要拡大を背景に、世界の薬物乱用治療市場は2035年までに394億9,000万米ドルに達する見通し