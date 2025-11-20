株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、すべすべの肌に洗い上げる定番の洗顔料、スクワフェイシャルフォームにローズの香りをプラスした『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』を2026年1月20日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。

『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』はホイップのようなクリーミィな弾力泡が、肌に負担をかけずに毛穴の汚れを吸着し、すべすべの肌に洗い上げる洗顔フォームです。天然保湿因子(NMF)を豊富に含んだ、うるおい成分のシルクやスクワラン配合で、しっとりすべすべに。天然のローズ精油※をプラスし、華やかな香りがほのかに漂い、洗顔タイムをより心地よく過ごせます。





『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』1,980円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ：スクワフェイシャルフォーム(ローズ)

容量・価格：100g 1,980円(税込)





＜商品特長＞

◎弾力のある泡で、肌をこすらずやさしく洗い上げます。

◎クリーミィできめ細やかな泡が毛穴の奥の汚れまでしっかり吸着します。

◎天然保湿因子(NMF)を豊富に含んだうるおい成分のシルクやスクワラン配合により、バリア機能の乱れた肌にもやさしい使い心地で、しっとりすべすべに。

◎香りの女王ともいわれるダマスクローズから抽出した希少な精油「ダマスクバラ花油」を使用した、華やかでエレガントな香り。





『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』テスクチャー





＜使用方法＞

顔をぬらした後、1回分(1～2cm)を手に取り、水またはぬるま湯少量を加え、よく泡立てます。泡で顔を包むように全体をやさしく洗います。





『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』泡イメージ





※なくなり次第、終了となります。





※ダマスクバラ花油(香り成分)









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









□お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/