AI挿入機調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
人手に頼らない時代、組立もAIが担う
AI自動挿入機は、現代の電子製品の組立および実装工程において、先進的な自動化技術として注目されている。実装の際には、まず高さの低い部品を挿入し、その後に高さの高い部品を取り付けるという順序が重要である。特に高価値な主要部品は最終段階で挿入されるべきであり、ヒートシンクやブラケット、クリップなどははんだ付け工程に近い位置で実装されることが望ましい。
この特殊形状対応の自動挿入機は、部品の供給、ピックアップ、認識といった作業を機械が自動で行うことで、従来の人手に依存した工程を大幅に削減または置き換える。高精度かつ高効率なこの動作プロセスは、電子製造業における品質のバラつきを抑え、生産性を飛躍的に向上させると同時に、企業のコスト削減にも大きく寄与する技術革新である。
人の手から機械の手へ--進化し続ける挿入技術の最前線
AI挿入機は、現代の電子機器製造現場における自動化技術の中核をなす存在である。特に複雑かつ精密な部品を高速で正確に挿入する工程において、その重要性は年々高まりつつある。人手による作業では限界がある一方、AI挿入機は部品の自動供給、認識、配置をシームレスに行うことができ、生産ライン全体の安定化と効率化を実現する。さらに、部品の高さ順や熱的要求に基づいた挿入順序を最適化することで、品質と歩留まりの向上にも貢献する。これは単なる自動機ではなく、「自律的に考える組立支援者」としての進化である。
急拡大するニーズ--変化する市場がAI挿入機を呼び寄せる
電子機器の小型化と高機能化が加速する中、実装工程に求められる精度と柔軟性も飛躍的に高まっている。こうした背景の中、AI挿入機は単なる組立機械ではなく、「スマートファクトリー」の中核を担う戦略装置としての地位を確立しつつある。5G通信機器、EV制御ユニット、医療用デバイスなど、従来にない製品群が次々と登場し、それに伴うカスタム部品や特殊形状コンポーネントの挿入ニーズが膨らんでいる。市場は標準化から個別化へと舵を切り、その変化を最も俊敏に吸収できるのがAI挿入機である。
ドライバーは技術革新と人手不足--今こそ「自働化」の時代へ
AI挿入機の急速な普及を後押ししているのが、技術革新と人材不足という二つの要素である。AIや画像処理技術の進展により、部品認識精度や誤挿入の自己補正能力が飛躍的に向上し、かつて人手でしかできなかった繊細な作業の自動化が現実となった。一方、製造業界全体で慢性的な人手不足が続く中、「確実に・早く・休まず」働く機械へのニーズはかつてないほど高い。単なる省力化ではなく、品質とコストの両立を図る生産システム構築が、企業にとっての生き残り戦略となっている。AI挿入機はまさにその鍵を握る装置といえる。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルAI挿入機市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.6%で、2031年までにグローバルAI挿入機市場規模は2.2億米ドルに達すると予測されている。
図. AI挿入機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329307&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329307&id=bodyimage2】
図. 世界のAI挿入機市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、AI挿入機の世界的な主要製造業者には、Panasonic、Shenzhen Techwin Precision Machinery Co., Ltd、Globe、Juki、Fuji、Hanwha Group、Noble、Shenzhen Fuxing Intelligent Equipment Co., Ltd5、B&P Automation Dynamics Ltd、Dongguan Dongshun Automation Co., Ltdなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約84.0%の市場シェアを持っていた。
