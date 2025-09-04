高校生の心とコミュニケーションを考える ― 保護者向け教育セミナー 9月12日（金）開催 【飛鳥未来高等学校 札幌キャンパス】
学校法人三幸学園が運営する通信制高校、飛鳥未来高等学校札幌キャンパス（所在地：北海道札幌市中央区）では、家庭教育と学校・家庭・本人との連携の大切さをテーマに、昨年度より保護者向け教育セミナーを開講しています。
各回のテーマに応じて、在校生の保護者だけでなく、中学生や高校生の保護者の方もご参加いただける内容としています。
今年度は、「生徒たちが毎日を生き生きと過ごし、自分らしく成長し、自立した社会人を目指すために、私たち大人が今できること」をテーマに開催します。
【セミナー開催概要】
日時：9月12日（金）16:00～17:30
会場：飛鳥未来高等学校 札幌キャンパス
対象：在校生保護者、中学生・高校生の保護者
【セミナーテーマ】高校生の心とコミュニケーションを考える
第1部（16:00～17:10）
「思春期の親と子のコミュニケーション」
講師：子どもの権利救済機関 子どもの権利相談員
思春期特有の心理や親子関係の変化について学びながら、お子さまの気持ちに寄り添った接し方のヒントをお伝えします。
第2部（17:10～17:30）
個別相談・質問・資料コーナー（出入り自由）
本校で使用している学習・登校計画の資料をもとに、ご家庭での学習状況の確認方法や登校計画の立て方をご紹介します。
本校教員による個別相談にも対応します。
高校卒業後の進路情報、教育相談、就労移行支援などに関する資料も多数ご用意しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328810&id=bodyimage1】
【お申し込み方法】事前予約制となります。以下のフォームよりお申し込みください：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZI7-INZjWhN71KoxHH8O9UCOEH4ZWji_R7TjmjFCCJy1kGQ/viewform
関連ページ単位制の通信制高校 飛鳥未来高校グループ
https://www.sanko.ac.jp/asuka/
飛鳥未来高等学校札幌キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/sapporo/
キャンパス情報
名称：飛鳥未来高等学校 札幌キャンパス
所在地：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西17丁目1-15
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/sapporo/
学校概要名称：飛鳥未来高等学校
所在地（本校）：〒632-0004 奈良県天理市櫟本町1514-3
理事長：鳥居 敏
校長：匠原 記世子
内容：単位制・広域通信制高等学校
公式HP： https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/
【本件に関するお問い合わせ先】飛鳥未来高等学校札幌キャンパス
髙橋 奈妙：takahashi-nami@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
