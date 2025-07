PwC Japan、ISO/IEC 42001に基づく企業のAIマネジメントシステム構築支援サービスの提供を開始

2025年7月25日

PwC Japanグループ



PwC Japan、ISO/IEC 42001に基づく企業の

AIマネジメントシステム構築支援サービスの提供を開始

企業のAI管理体制の評価から認証取得、

取得後の運用改善やリスク管理までを一貫して支援



図表1:企業が認証を取得し、要求事項を満たしたAIマネジメントシステムを構築するメリット









図表2:サービスの項目







以上

PwC Japanグループ(グループ代表:久保田 正崇、以下「PwC Japan」)は、人工知能(AI)システムの開発や利用、提供のために組織が順守すべき要求事項を定めた国際標準規格「ISO/IEC 42001」を満たす企業のAIマネジメントシステムの構築に向け、包括的な支援の提供を開始します。認証機関の審査基準を満たしているかなどの評価や認証取得の支援だけでなく、取得後のマネジメントシステムの維持・改善などに関する長期的なサポートも実施可能です。戦略立案や人事・法務業務、製品・サービスの新規開発などの分野で企業のAI活用が拡大する中、情報漏洩や権利侵害などAIの多様なリスクが増加しています。そのため、企業にAIマネジメントシステムの確立に関する責任が求められており、ISO/IEC 42001(以下「ISO 42001」)が2023年12月18日に国際規格として発行されました。ISO 42001は、組織が責任あるAIの開発や利用を実現するための枠組みを提供しており、AIの活用方針の確立や、AIシステムのライフサイクル全体にわたるリスク管理などを含む全10章からなる要求事項で構成されています。認証を行う審査登録機関向けの国際標準規格「ISO 42006」も2025年7月7日に発行され、認証機関の登録が始まり、認証プロセスが開始されます。ISO 42001の取得やAIマネジメントの確立は企業にとって、AI利用における透明性の確保やビジネスパートナーとの信頼の醸成の他、各国が導入する新たなAI関連規制に対する包括的な対応策にもつながります。現在、多くの企業が認証取得に向けたAIマネジメントシステムの確立への関心を強めています。ISO 42001に基づくAIマネジメントシステムを構築するためには、文書や規程類の整備にとどまらず、組織の実態に即した持続的に運用可能な実効性ある仕組みが求められます。PwC Japanがこのたび提供開始するサービスでは、まず現状のAIシステムの管理体制を把握してISO 42001で求められる要件とのギャップを整理します。その後、AIのリスク評価や管理プロセスの構築支援などを経て、認証取得の必要書類の整理や社内トレーニングプログラムの実施、認証審査に向けた模擬審査や改善指導を行います。認証取得後も、定期的な運用状況の確認や改善提案、新たなリスクへの対応支援が可能です。さらに、さまざまな専門分野のコンサルタントがチームを組み、AI技術、データガバナンス、セキュリティ、法規制・ガイドラインに関する高度な知識を提供します。PwCは、149カ国に37万人超のスタッフを擁し、地域別、業界別の多様な経験とノウハウ、ネットワークを保有しています。世界各国の最新の知見や多国籍企業を支援した経験に基づいた支援を提供することで、企業はISO 42001にとどまらず各国の法規制要件への柔軟な対応も可能となります。AIマネジメントシステム構築を支援するサービス概要■ アセスメント支援AIシステムの利用実態および管理体制の把握リスク管理フレームワークの現状確認上記の現状把握に基づくギャップ分析による現在のAIリスク管理体制とISO 42001要件の差分の明確化ギャップ解消に向けた課題整理、対応策の検討およびその実行支援■ ポリシー、ガイドライン作成支援AIに係るポリシー、規程類の策定、見直し適切なデータガバナンスと説明責任の仕組みの設計社内ガイドラインや運用マニュアルの作成■ リスク評価と管理プロセスの構築支援、継続的なリスク管理フレームワークの導入支援AIリスクアセスメント手法の導入継続的なリスクモニタリングと対応プロセスの確立AIリスク評価結果の文書化と報告方法の標準化■ 認証取得サポート、必要な文書作成や社内トレーニングの提供必要書類(ポリシー、プロセス文書、記録)の整備社内トレーニングプログラムの設計と実施認証審査に向けた模擬審査と改善指導■ 運用改善および維持支援、認証取得後のサポート定期的な運用状況の確認と改善提案新たなリスクへの対応方法の導入支援変更管理プロセスの最適化サービスページはこちらへPwC Japanは幅広い業界の企業へAIガバナンスの支援を行っています。世界初のAIマネジメントシステム規格であるISO 42001を用いた企業の取り組みへの積極的な支援を表明し、日本企業のAIガバナンスの対応を他国に遅れをとらずに促進することに貢献してまいります。PwCについて:https://www.pwc.comPwCは、クライアントが複雑性を競争優位性へと転換できるよう、信頼の構築と変革を支援します。私たちは、テクノロジーを駆使し、人材を重視したネットワークとして、世界149カ国に370,000人以上のスタッフを擁しています。監査・保証、税務・法務、アドバイザリーサービスなど、多岐にわたる分野で、クライアントが変革の推進力を生み出し、加速し、維持できるよう支援します。PwC Japanグループについて:https://www.pwc.com/jpPwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約12,700人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。(c) 2025 PwC. All rights reserved.PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.