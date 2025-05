ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¥à¥ó¡¦¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó½é¼ç±é¡ªÄË²÷³Ø±à¥É¥é¥Þ¡ÖÍý»öÄ¹¤ÏÉÔÎÉ¹â¹»À¸!?¡×¤ä¡¢¥­¥à¡¦¤Ø¥¹¼ç±é¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥á¥í¥É¥é¥Þ¡Ö³Ú¤·¤¤²æ¤¬²È¡×¤Þ¤Ç¡ª¡ÈChannel K¡É¤Ë¤ÆÏÃÂêºî¤¬Â³¡¹¤ÈÇÛ¿®³«»Ï¡ª

株式会社インタラクティブ メディア ミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、「ヴィンチェンツォ」(2021)をはじめとする数々の人気作品に出演し話題を呼んでいる新進気鋭の若手俳優ムン・ソンヒョンの初主演作品「理事長は不良高校生!?」(2024)や、国民的女優キム・へス、ファン・シネが共演したことでも注目を集めた「楽しい我が家」(2010)をはじめとする様々な韓国コンテンツを本日5月1日(木)よりPrime Videoのサブスクリプション「韓国ドラマ&エンタメChannel K」(以下「チャンネルK」)の会員を対象に配信を開始いたします。

●韓国ドラマ&K-POPファン必見!注目の若手俳優が大集結

見始めたら止まらない痛快学園ドラマ「理事長は不良高校生!?」

本日よりチャンネルKにて配信を開始する「理事長は不良高校生!?」は、高校生でありながら、突如名門高校の理事長に就任することとなった不良高校生の日常を描いたドタバタ学園コメディです。

2021年に「こんにちは? 私だよ!」にて俳優デビューを果たし、その後も「海街チャチャチャ」(2021)や「恋人~あの日聞いた花の咲く音~」(2023)にてキム・ソンホやナムグン・ミン演じる主人公の青年時代を務めるなど、数々のヒット作に出演しその名を広めたムン・ソンヒョン。俳優活動に加えて、韓国の国民的音楽番組「SBS人気歌謡」のMCに抜擢されるなどマルチに活躍する彼が記念すべき初主演を飾った「理事長は不良高校生!?」がチャンネルKに初登場。

物語は、腕っぷしは強いけれど勉強は大の苦手な不良高校生のナ・イス(ムン・ソンヒョン)が、父の遺言により韓国屈指の名門私立高校の理事長に就任することから始まります。突然の訃報と遺言に戸惑いながらも、最期まで自分を蔑ろにした父を恨む彼は、父が設立した学校を悪名高い高校へと陥れようと企み、正体を隠して転校生として学校へ通うことに。しかし、クラスメイトとなった成績優秀な生徒会長のハン・バタン(キム・シギョン)や容姿端麗でアイドル的な存在感を放つプ・ロウン(ヒョンソク)との出会いが彼を変えていくこととなり…?

その他、人気ボーイズグループ“CIX”のメンバーとして活動しながら俳優としても活躍するヒョンソクが、勉強から運動まで完璧な男子学生ロウンを熱演。その確かな演技力と優れたビジュアルからも目が離せません。さらには“B1A4”のゴンチャンが主演を務めるキャンパスラブストーリー「私が好きな男X私を好きな男」(2023)などでヒロインを演じるキム・シギョンが、誰からも愛される生徒会長バタン役を魅力たっぷりに演じます。

今大注目の若手俳優が演じる友情や甘酸っぱい恋模様はもちろん、“高校生が理事長になったら…?”という斬新なストーリー設定も必見の「理事長は不良高校生!?」をぜひチャンネルKでお楽しみください。

■「理事長は不良高校生!?」5/8(木)までの新規ご登録で60日間無料!

視聴はこちら(https://amzn.to/4jSz56d)

●国民的女優キム・へス×ファン・シネが豪華共演!

究極のサスペンス・メロドラマ「楽しい我が家」

大学の非常勤講師として働く夫イ・サンヒョン(シン・ソンウ)と暮らす精神科医のキム・ジンソ(キム・へス)。そんなある日、大学理事長のソン・ウンピル(キム・ガプス)が亡くなり、夫と葬儀に参列した彼女ですが、なんとウンピルが自分の患者であり彼の妻が自身の友人のモ・ユニ(ファン・シネ)であったことが発覚します。思慮深い性格のジンソは、ウンピルの死に疑問を持ち独自に捜査を始めますが、ウンピルが事故で亡くなった当日ユニと一緒にいたことが発覚し、彼女を疑い始めることに。一方、初恋の相手をとられたことなどでジンソに対して嫉妬心を燃やしていたユニは、ジンソの夫サンヒョンを奪おうとしていて…?

本作にて頭脳明晰な精神科医、ジンソを演じたのは坂口健太郎主演で日本でもリメイクされた韓国の大ヒットサスペンスヒューマンドラマ「シグナル」(2016)をはじめとする様々な作品に出演し、デビュー後約40年に渡って韓国の映画・ドラマ界を牽引し続けているキム・へス。そしてそんな彼女の友人で欲深いユニを、「人生最高の贈り物 ~ようこそ、サムグァンハウスへ~」(2020)にて悲しい過去を持ちながらもたくましく生きるキャリアウーマンを演じたことが記憶に新しいファン・シネが務めます。

家族愛や醜い人間関係、隠されていた理事長の死の真相など、国民的女優の2人を中心に描かれる見応えたっぷりなサスペンス・メロドラマ「楽しい我が家」の結末を、チャンネルKで見届けてみませんか?

■「楽しい我が家」5/8(木)までの新規ご登録で60日間無料!

視聴はこちら(https://amzn.to/4lUkjwX)

●裏切りに出生の秘密…韓ドラ要素の全てが揃ってる!

チョン・ソミン主演のサクセスストーリー「明日もスンリ!」

韓国語で“勝利”を意味する“スンリ”という名前を持つヒロインが、自分の夢の実現のために、あらゆる困難に立ち向かってゆくサクセスストーリー「明日もスンリ!」(2015)がチャンネルKに初登場!

【あらすじ】

醤油づくりに人一倍こだわりを持つ父に愛情たっぷりと育てられたヒロインのハン・スンリ(チョン・ソミン)。父と共に伝統醤油づくりに励みながら、アメリカ出張中の婚約者チャ・ソヌ(チェ・フィリップ)の帰りを待っていますが、野望に目がくらんだソヌはソドングループの一人娘ソ・ジェギョン(ユ・ホリン)と婚約することに。そのうえ突然の事故により父まで失ったスンリは、失意に暮れる中で家計を支えるためにアルバイトを始めますが、そこで使われていた醤油が父の開発したものと酷似していることに気が付きます。醤油の開発経緯を突き止めるためソドングループに入社することを決めた彼女ですが、なんと父の事故にはソヌやジェギョンが関わっていることが明らかになり…?

傍若無人な大財閥の御曹司と、平凡な小学校教師の恋模様を描いた大ヒットラブコメディ「1%の奇跡~運命を変える恋~」(2016)や、韓国の長寿バラエティ「ランニングマン」への出演などドラマやバラエティに引っ張りだこなチョン・ソミン。そんな彼女がどんな逆境にも負けない明るい性格のスンリを熱演。さらには、そんな困難だらけのスンリの人生に突如として現れ、彼女と衝突しながらも次第に惹かれ合う詐欺師ナ・ホンジュ役を2013年に放送されたチョン・ソミン主演のイルイルドラマ「オーロラ姫」でも共演歴のあるソン・ウォングンが演じており、2人の恋模様にも注目です。

全130話で構成される本作は、毎月30話ずつ更新予定。波乱万丈な彼女の人生は、いったいどうなっていってしまうのか?衝撃のラストまでぜひチャンネルKでお楽しみください。

■「明日もスンリ!」5/8(木)までの新規ご登録で60日間無料!

視聴はこちら(https://amzn.to/4jBGbM8)

「地球マーブル世界旅行I」

今世界から注目を集めている韓国の3大旅行系YouTuber、パニボトル、クァクチューブ、ウォンジ。そんな大人気クリエイターたちが集結しブルーマーブルゲーム(すごろくゲーム)と共に世界を旅する旅行記「地球マーブル世界旅行I」がチャンネルKに初登場!

3週間という短い期間のなかで、なんと地球5周分に相当する距離を旅行することになった3人のYouTuberたち。サイコロに運命を任せシンガポールやラオス、タンザニアなど世界中を旅する中で、無人島での生活や飛行機に乗り遅れる様子など様々なハプニングも続出。

(C)TEO corp.(C)TEO corp.

さらにそんな彼らの旅行記を見守るMCには、「力の強い女 カン・ナムスン」(2023)をはじめとするドラマから、韓国の人気バラエティ「ホン&キムのコイントス」など多くのバラエティにも出演するチュ・ウジェ。さらには「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」(2022)にてヒロインの大親友トン・グラミを演じたことでもその名を広めたチュ・ヒョニョンなど今を輝くキャストが勢ぞろい。

そんな見どころ満載な「地球マーブル世界旅行I」は毎月2話ずつ更新予定(全10エピソード)。ぜひチャンネルKでお楽しみください。

■「地球マーブル世界旅行I」5/8(木)までの新規ご登録で60日間無料!

視聴はこちら(https://amzn.to/4lS8l6W)

チャンネルKでは5月8日(木)までに新規ご登録いただいた方を対象に、現在配信中の全400作品以上の韓国・アジアコンテンツを60日間無料でお楽しみいただける特別なキャンペーンを開催中。

ぜひ新作が続々と登場したこの機会に、お試しください。

●GW充実大作戦!! Channel K 60日間無料キャンペーン

●チャンネルKについて

「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」とは、Prime Videoのサブスクリプションで韓国・中国ドラマ、映画、音楽など韓国を中心としたアジアの様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。

厳選されたドラマや映画、音楽番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」でご登録いただくと月額550円(税込)ですぐにご視聴いただけます。

※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です

2024年6月に韓国で開催された音楽祭「K-WAVE CONCERT 人気歌謡」や、アイドル達の休暇に密着した「(G)I-DLE以外取り扱い注意!」、「BLACKPINK HOUSE」などK-POP好きにご満足いただける番組はもちろん!「冬のソナタ」、「宮廷女官チャングムの誓い」、「IRIS-アイリス-」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、「ロマンスヴィラン」や「彼女が殺した」、「私の30歳」、「血のゲーム-廃墟脱出編-」をはじめとする独占配信作品、人気俳優出演の中国ドラマまでアジアエンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、通常どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

