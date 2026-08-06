【精神科医が警告】双極性障害の人がやってはいけない7つのこと「ショートスリーパーになった」は危険なサイン
YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【精神科医が警告する】双極性障害の人がやってはいけない７つのこと」と題した動画を公開した。動画では、精神科医が双極性障害の患者に向けて、気分が高まる「躁状態」を引き起こしかねない7つのNG行動について解説している。
双極性障害は、気分の高まる「躁状態」と落ち込む「うつ状態」を繰り返す病気であり、以前は「躁うつ病」と呼ばれていた。動画によると、躁状態を100%予防することは難しいが、引き金となる心理的な要因を避けることでリスクを減らせるという。その代表的な例として「株やFXなどの投資」が挙げられ、大金の動きによる「お金の刺激がスイッチになる」と警告している。
さらに、睡眠時間を削って働く「働きすぎ」や、シフトや夜勤による「不規則な生活」も危険だと指摘する。疲れを感じなくなり「私はショートスリーパーになったのだ！」と思い込むのは、躁状態が始まっている危険なサインだという。また、不倫のような将来の別れが予測できる「不安定な恋愛」による喪失体験や、自己判断で「薬をやめてしまう」ことも、症状を悪化させる大きな原因として挙げられた。
他にも、ステロイドや特定の抗うつ薬などの「いつも飲まない薬」や、断食を伴う「激しいスピリチュアル体験」が躁状態を誘発するケースがあると解説している。最後に、眠れない、イライラするといったサインが出た際は早めに主治医に相談することが、最悪の事態を防ぐための鍵であると結論付けた。
双極性障害は、気分の高まる「躁状態」と落ち込む「うつ状態」を繰り返す病気であり、以前は「躁うつ病」と呼ばれていた。動画によると、躁状態を100%予防することは難しいが、引き金となる心理的な要因を避けることでリスクを減らせるという。その代表的な例として「株やFXなどの投資」が挙げられ、大金の動きによる「お金の刺激がスイッチになる」と警告している。
さらに、睡眠時間を削って働く「働きすぎ」や、シフトや夜勤による「不規則な生活」も危険だと指摘する。疲れを感じなくなり「私はショートスリーパーになったのだ！」と思い込むのは、躁状態が始まっている危険なサインだという。また、不倫のような将来の別れが予測できる「不安定な恋愛」による喪失体験や、自己判断で「薬をやめてしまう」ことも、症状を悪化させる大きな原因として挙げられた。
他にも、ステロイドや特定の抗うつ薬などの「いつも飲まない薬」や、断食を伴う「激しいスピリチュアル体験」が躁状態を誘発するケースがあると解説している。最後に、眠れない、イライラするといったサインが出た際は早めに主治医に相談することが、最悪の事態を防ぐための鍵であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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