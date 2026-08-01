◇バレーボールネーションズリーグ2026決勝ラウンド準決勝 アメリカ 3−2 日本(1日、中国・寧波)

決勝進出をかけ日本（世界ランク4位）とアメリカ（世界ランク5位）の準決勝。日本は今大会予選ラウンドから13戦全勝。予選ラウンドでも対決しており、日本がフルセットの末3−2で勝利。日本は予選ラウンド1位通過、アメリカは予選ラウンド5位通過しています。

第1セット序盤、日本は郄橋藍選手、石川祐希選手、西田有志選手のアタックで得点。しかし中盤以降アメリカのブロックに捕まり始めると形勢逆転。アメリカの得点源ジェイク・ヘインズ選手のスパイクも決まり、19−25で第1セットを失います。

第2セット、日本は石川選手を中心に得点。さらにミドルブロッカーの山内晶大選手、エバデダン ラリー選手のスパイクも決まりリード。粘り強くラリー戦からも得点を奪い25−23。このセットだけで石川選手は10得点（9アタック/1ブロック）。日本がセットカウントを1−1の同点に追いつきます。

第3セット、日本は西田選手がチームをけん引。この試合チーム初となるサービスエースでの得点を奪うなど活躍。さらに勝負所で石川選手がヘインズ選手をブロック。このセットは1度もアメリカにリードを許さず25−20。日本が勝利まであと1セットと迫ります。

第4セット、ヘインズ選手の強烈なサーブに苦しめられリードを許す日本。郄橋選手のアタックなどで得点を奪うも、巻き返すまでには至らず。19−25で落としセットカウント2−2。試合は最終第5セットにもつれます。

第5セット、中盤でアメリカにリードを許した日本でしたが、それでも富田将馬選手のブロックなどで再び同点に。しかし終盤、再び突き放され2−3（19−25/25−23/25−20/19−25/13−15）で敗戦。今大会14試合目で初黒星を喫すると共に3位決定戦に回りました。相手は準決勝でポーランド（世界ランク1位）に0−3（16−25/19−25/17−25）で敗れたスロベニア（世界ランク6位）となっています。

【決勝ラウンド】

▽準々決勝

スロベニア 3−0 トルコ

日本 3−1 中国

アメリカ 3−0 イタリア

ポーランド 3−1 ウクライナ

▽準決勝

ポーランド 3−0 スロベニア

アメリカ 3−2 日本

▽3位決定戦

日本− スロベニア

▽決勝

アメリカ − ポーランド

【日本の今大会結果】▽予選ラウンド第1戦 ○3−0 ウクライナ第2戦 ○3−2 ポーランド第3戦 ○3−1 中国第4戦 ○3−1 スロベニア第5戦 ○3−1 セルビア第6戦 ○3−2 イラン第7戦 ○3−2 アメリカ 第8戦 ○3−2 フランス第9戦 ○3−2 イタリア第10戦 ○3−2 カナダ第11戦 ○3−0 ベルギー第12戦 ○3−0 アルゼンチン▽決勝ラウンド準々決勝 ○3−1 中国準決勝 ●2−3 アメリカ