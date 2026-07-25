『アド街』番組で山田五郎さん追悼 テロップで「安らかな眠りをお祈り」
テレビ東京で25日午後9時から、『出没！アド街ック天国』が放送。28年間出演してきた山田五郎さんが今月14日に死去したとの訃報が伝えられてから初の放送となった。番組では山田さんの追悼文が流れた。
【写真】満面の笑み…番組で笑顔を見せる山田五郎さん
今回は、多摩センターを取り上げた。京王線＆小田急線2路線で新宿から最短約30分の多摩センター。サンリオピューロランドや屋内遊園地で猛暑の夏でも涼しく快適に遊べる場所となっている。
山田さんはスタジオで「時代の変化を踏まえながらうまいこと成長してきたニュータウン」と多摩センターを解説。パルテノン多摩を挙げて「あそこでどんだけロケ行ったか分からないですよ。ファッション誌のロケと言えばあそこ各誌があそこで撮ってましたからね」と振り返っていた。
番組の終盤、テロップで「山田五郎さんが7月14日に逝去されました。28年にわたる番組への多大なる貢献に深く感謝し安らかな眠りをお祈り申し上げます」と追悼した。
テレ東によると、山田さんは亡くなる6日前の7月8日まで収録に参加しており、最終の出演回は8月8日になる。
【写真】満面の笑み…番組で笑顔を見せる山田五郎さん
今回は、多摩センターを取り上げた。京王線＆小田急線2路線で新宿から最短約30分の多摩センター。サンリオピューロランドや屋内遊園地で猛暑の夏でも涼しく快適に遊べる場所となっている。
山田さんはスタジオで「時代の変化を踏まえながらうまいこと成長してきたニュータウン」と多摩センターを解説。パルテノン多摩を挙げて「あそこでどんだけロケ行ったか分からないですよ。ファッション誌のロケと言えばあそこ各誌があそこで撮ってましたからね」と振り返っていた。
番組の終盤、テロップで「山田五郎さんが7月14日に逝去されました。28年にわたる番組への多大なる貢献に深く感謝し安らかな眠りをお祈り申し上げます」と追悼した。
テレ東によると、山田さんは亡くなる6日前の7月8日まで収録に参加しており、最終の出演回は8月8日になる。