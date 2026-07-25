実業家のマイキー佐野氏が、次世代EV開発中止の裏にある経営判断の合理性と将来への代償を丁寧に描き出す

実業家のマイキー佐野氏が、記録的な利上げで幕を開けた金利1%時代における預金者と住宅ローン利用者の明暗を描き出す

実業家のマイキー佐野氏が、直接取引が主流になる時代になぜ商社が生き残るのかという疑問と、投資家が着目した意外な理由を紐解く