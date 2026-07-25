【コスパ最強】京都で1泊4,425円の神ホテル！「ホテルブリエ京都駅南」が想像以上に最高だった
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【コスパ最強】京都で1泊4,425円で宿泊できたホテルの内容が想像した以上によく最高でした」を公開した。京都駅から徒歩5分、地下鉄九条駅からは徒歩3分という好立地にありながら、驚きの価格で宿泊できる「ホテルブリエ京都駅南」の全貌を伝えている。
動画では、Yahoo!トラベル経由でポイント割引を利用し、1泊4,425円という格安価格で予約したスタンダード・ダブルルームを紹介する。部屋の広さは11.7平米と一般的なビジネスホテルと同等だが、ベッドフレームにコンセントが完備され、ヘッドボードには調光可能な照明スイッチが配置されるなど、利便性の高さを解説している。
さらに、同ホテルが2020年12月設立の築浅物件であることに言及し、気になる水回りについても「かなり綺麗でしっかり清掃もされていた」と、その清潔感を高く評価した。館内設備として、1階のロビーに設置された無料のコーヒーメーカーや、コインランドリー、電子レンジなどの充実したアメニティも映像とともに紹介している。
夕食時にはホテルから徒歩1分のラーメン店「RAMEN ともむら」を訪れ、京都の老舗にルーツを持つアキラ系の豚骨醤油ラーメンを堪能。「割とマイルドな豚骨醤油が細麺と相性抜群で美味しかった」と、満足げな様子を見せた。
翌朝、広いベッドで快適に眠れたと報告し、「シンプルな素泊まりにおすすめ」と本ホテルを総括した。京都での観光やビジネスにおいて、手頃な価格で清潔かつ快適な滞在を求める人にとって、非常に実用性の高いレビューとなっている。
動画では、Yahoo!トラベル経由でポイント割引を利用し、1泊4,425円という格安価格で予約したスタンダード・ダブルルームを紹介する。部屋の広さは11.7平米と一般的なビジネスホテルと同等だが、ベッドフレームにコンセントが完備され、ヘッドボードには調光可能な照明スイッチが配置されるなど、利便性の高さを解説している。
さらに、同ホテルが2020年12月設立の築浅物件であることに言及し、気になる水回りについても「かなり綺麗でしっかり清掃もされていた」と、その清潔感を高く評価した。館内設備として、1階のロビーに設置された無料のコーヒーメーカーや、コインランドリー、電子レンジなどの充実したアメニティも映像とともに紹介している。
夕食時にはホテルから徒歩1分のラーメン店「RAMEN ともむら」を訪れ、京都の老舗にルーツを持つアキラ系の豚骨醤油ラーメンを堪能。「割とマイルドな豚骨醤油が細麺と相性抜群で美味しかった」と、満足げな様子を見せた。
翌朝、広いベッドで快適に眠れたと報告し、「シンプルな素泊まりにおすすめ」と本ホテルを総括した。京都での観光やビジネスにおいて、手頃な価格で清潔かつ快適な滞在を求める人にとって、非常に実用性の高いレビューとなっている。
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