劇場版『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』東都環状線の被害総額はどれくらい？鉄道会社経営と法的視点から試算

劇中の「爆弾テロ」のシチュエーションと試算のベース

探偵 コナン 時計じかけの摩天楼』の犯人は、自分の信条や美意識を貫徹するために米花町の建物をはじめ、さまざまなものを爆破していきます。しかし1ヶ所だけ爆弾は作動しませんでした。それが、JR山手線を モデル にしたとされる「TR東都環状線」です。 東都環状線のどこかにしかけられた5つの爆弾は、いずれもコナンの推理によって撤去され、 奇跡 的にけが人や死人が出なかった事件となりました。 しかしもし爆破されていたら、どれほどの経済的影響が出たのでしょうか。本記事では「山手線」のデータを参考に経営的・法的視点から「東都環状線」の被害総額を考察します。

まずは『時計じかけの摩天楼』劇中で起こった「東都環状線 爆弾テロ事件」の詳細や、試算の基盤となる「JR山手線」のデータを参照します。



事件発生のタイムラインと影響範囲の固定

検証・試算を行うにあたり、劇中で提示された時間設定をベースとして、以下のように仮定します。



・事件発生時刻：5月3日（憲法記念日・GW）16時すぎ

・タイムリミット：18時30分（日没）

・トラブル継続時間：約2.5時間

・トラブル内容：乗客を乗せたまま、時速60キロメートル以上で強制走行



現実世界のモデル「JR東日本・山手線」のデータに置き換え

続いて「山手線」のデータを参考に、「東都環状線」の利用人数や切符の売り上げを置き換えて考えます。

東日本旅客鉄道株式会社「路線別ご利用状況（2020～2024年度）」によると、2024年の山手線平均通過人数は1日で97万169人、旅客運輸収入は1年で1022億2300万円でした。



東都鉄道（TR）が受けた経済的損失の内訳と算出根拠

次は、東都鉄道が受けた可能性のある経済的損失を「運賃収入の減少」「点検費用」「日々の運営費用」に焦点を当てて計算していきます。



2.5時間の運行ストップによる運賃収入の損失（約3500万円）

前記の平均通過人数と旅客運輸収入を参考に計算すると、1日あたりの旅客運輸収入は約2億8006万円。1日20時間の運行と仮定した場合、1時間あたりの旅客運輸収入は1400万3000円となります。

したがって爆弾テロ事件が起こった2時間半は、12万人以上の足がストップして3500万円以上の旅客運輸収入を得る機会が失われたと推測できるでしょう。

東日本旅客鉄道株式会社「旅客営業規則第282条」によると、切符の払い戻しを認める条件として「（3）車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって、当該列車に乗車することができないとき」としています。

今回の事件のように犯人のせいで旅客が電車に乗れなかった場合、切符の払い戻し手数料はかからず、TR東都鉄道が切符代を全額負担する可能性が高いです。また輸送障害に対する取り組みとして、振替輸送区間内であれば振替輸送費も肩代わりして支払うことになるかもしれません。



緊急運休に伴う「線路や車両の点検費用」（約6231万円）

国土交通省「鉄道統計年報［令和５年度］」データによると、JR東日本の「営業費合計」を全体とした「線路保存費・電路保存費・車両保存費」の割合は約25パーセントです。山手線の営業費合計を求めるには以下のように計算する必要があります。

山手線の営業費合計

＝山手線の年間旅客運輸収入 ×（JR東日本の営業費合計 ÷ JR東日本の営業収益）

計算式にあてはめると、山手線の営業費合計は約909億7847万円です。つまり終日点検を行う場合、レール交換や周辺設備の点検にかかる費用は1日あたり約6231万円以上となります。



指令室や現場社員への特別手当を含む「運営費用」（約1億4456万円）

同じく国土交通省「鉄道統計年報［令和５年度］」データによると、JR東日本の「営業費合計」を全体とした「運転費・輸送管理費・厚生福利費」などの割合は約58パーセントです。

約909億円のうち、指令室や現場社員への特別手当を含む運営費用は1日あたり約1億4456万円以上となります。



通勤・通学の要である「定期券の売上低下」も深刻な被害です。東都環状線を避け、別のルートへと定期券を切り替える乗客が一定数いることが予想されるでしょう。仮に年間の乗客数が20パーセント減少した場合、204億円以上の収入損失につながるおそれがあります。



犯人にどこまで請求できる？法的視点から見る損害賠償の範囲

コナンの推理によって爆発は免れましたが、東都鉄道が被った経済的打撃は凄まじいものだったと推測できます。東都鉄道は今作の犯人に対して、どこまでの損害を請求できるのでしょうか。



犯人への賠償金請求

犯人に対する損害賠償請求の基本となるのが民法709条「不法行為による損害賠償」です。犯人は故意に爆弾をしかけ、東都鉄道の安全な運航インフラという法律上保護されるべき利益を侵害しました。

このテロ行為による損害は、犯人が全額を賠償する責任を負う可能性があります。



東都鉄道への損害賠償

不法行為の「どの範囲まで犯人に背負わせることができるか」という点で賠償範囲を絞り込むときは、民法416条2「損害賠償の範囲」の考え方に当てはめて判断されます。

この基準に照らし合わせると、運賃の払い戻し・振替輸送費・点検費・運営費（業務手当含む）は請求できる可能性が高いといえます。



風評被害の賠償請求が難しいとされる理由

「東都環状線に乗る人が減った」「沿線の商業施設の売上が落ちた」などの風評被害は、法的にテロとの因果関係を証明するのが非常に難しいとされています。乗客や買い物客の減少には景気の変動や季節など、テロ以外の理由も混ざり込んでしまうためです。

また東都鉄道側は、犯人が「自分の爆弾テロによって巨額の風評被害が出ることを、事件当時に予見できた」ことを証明しなくてはなりません。これらを主張するのは法的に厳しく、結果として風評被害分の賠償請求は認められない可能性が高いと考えられます。



東都鉄道（TR）の当日の被害総額は最低でも「約2億4187万円」！

劇場版『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』で起こった「TR東都環状線 爆弾テロ事件」の被害総額は最低でも「約2億4187万円」に上ることが分かりました。被害額内訳は以下のとおりです。



・運賃損失：3500万円

・点検費用：6231万円

・運営費用：1億4456万円



この金額はあくまで数時間の運行麻痺による概算であり、もし数日間の営業停止や年単位の風評被害、劇中で爆破されたあらゆる被害額も含めば、犯人でも到底背負いきれない天文学的な金額になるでしょう。



出典

読売テレビ ありがとう！名探偵コナン10周年記念スペシャル 映画「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」

東日本旅客鉄道株式会社

国土交通省 鉄道統計年報［令和5年度］

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執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー