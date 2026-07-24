1年ぶりの復活に販売店での反応は？

トヨタは2026年7月6日、コンパクトカー「アクア」を一部改良し、同日に発売しました。今回の一部改良では、スポーツグレード「GR SPORT」が復活しています。販売店にはどのような反響があるのでしょうか。

アクアは2011年に登場したコンパクトハイブリッドカーです。優れた燃費性能と手頃な価格を両立し、ハイブリッドカーをより身近な存在にした1台として、長きにわたり高い人気を維持してきました。

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現行モデルは2021年に登場した2代目です。TNGA（GA-B）プラットフォームの採用によりボディ剛性や走行性能が向上したほか、高出力なバイポーラ型ニッケル水素電池を世界で初めて駆動用車載電池として採用しました。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1485mm（E-Fourは全高1505mm）、ホイールベースは2600mmです。

パワートレインは1.5リッター直列3気筒エンジンにフロントモーターを組み合わせたハイブリッドシステムで、エンジンの最高出力は91PS／5500rpm、最大トルクは120Nm／3800〜4800rpm、フロントモーターの最高出力は80PS、最大トルクは141Nmです。

GR SPORTは2022年11月の一部改良で設定されたグレードですが、2025年9月の一部改良で安全装備の拡充とともにラインナップが再編された際、姿を消していました。

そして今回、GR SPORTがおよそ1年ぶりに復活を果たしました。

ボディサイズは全長4100mm×全幅1695mm×全高1485mmとなり、専用フロントバンパー＆ロアグリルやシルバー塗装のフロントセンターガーニッシュ、専用リアロアカバーなどにより、ほかのグレードとは異なる精悍な外観に仕上げられています。

燃費（WLTCモード）は30.7km／Lです。

ブレーキキャリパーにはGRロゴ付きの赤色塗装を採用し、205／45R17タイヤ＆専用17×7Jアルミホイールを組み合わせました。

足まわりには専用床下ブレース＆リアバンパーリインフォースと専用チューニングサスペンションを搭載し、走行安定性を高めています。

内装もGRロゴ入りの専用スポーティシートやガンメタリック加飾のインパネ、アルミペダル、専用スマートキーを備え、Z・G・X・Uとは明確に差別化されました。

それでは、今回発表されたGR SPORTについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。関東圏のGRガレージの担当者は以下のように話します。

「1年ぶりのGR SPORTの復活ということもあって、お問い合わせが目に見えて増えています。とくに以前のモデルとの違いを聞かれることが多く、専用サスペンションや外装の違いを説明すると、皆さん興味深そうに耳を傾けてくださいます。

ほかにも、エントリーモデルのXグレードとの価格差についてお尋ねになるお客様も多いですが、内外装の質感をご説明すると、多くの方が納得されている印象です。乗り換えを検討される方も一定数いらっしゃいます」

また、購入層に関して、関西圏のGRガレージの担当者は以下のように話します。

「当店では、スポーツカー好きな方だけではなく、これまであまりスポーツグレードに乗ってこなかった層が多数見えます。GR SPORTの登場したことで、日常使いのしやすさとスポーティな質感を両立できる点が、幅広い年代に響いているようです。

また『せっかくアクアを購入するなら、最上級のGR SPORTがいい』というお声をいただいており、滑り出しは好調です」

GR SPORTの価格（消費税込、以下同）は、2WDモデルが323万8400円です。

エントリーグレードであるXの249万7000円とは74万1400円の開きがありますが、専用の足まわりや内外装の質感を踏まえれば納得感のある価格差といえます。

約1年ぶりの復活とあって、販売店では今後の反響にも注目が集まりそうです。