山賢人、『キングダム』最新作ロケットスタートに笑顔「新章開幕です！」 前作動員対比124％
俳優の山賢人が17日、都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』の公開記念舞台あいさつに登壇。公開を迎えた喜びを語った。
同作は、きょう17日より全国521館（うちIMAX：65館、MX4D：11館、4DX：61館）にて公開され、午後3時時点でシリーズ歴代最高興収を記録した『キングダム 代将軍の期間』（2024年7月12日公開／最終興収80.3億円、初日興収3.6億円）動員対比124％というロケットスタートを切った。
【集合ショット】豪華すぎる！シックなブラック衣装で集結したキングダムチーム
山は、客席を見渡し、「初日にお越しいただき、ありがとうございます」と万感の表情に。「『キングダム』、新章開幕です！」と宣言し、「最高の作品ができていると思うので、ぜひ！（きょうは）見終わった後ですね、ありがとうございます！」とうれしさをあふれさせた。
そして、「一ノ瀬渉さんがタジフ役をやっているんじゃないですか。山の民で出ていたんです。それっておもしろいなって。2回も贅沢な感動しました」
イベントには、山のほか、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、山田裕貴、三吉彩花、坂口憲二、豊川悦司、要潤、小栗旬、佐藤信介監督が登壇。キャスト11人が集結する豪華な舞台あいさつとなった。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（19年公開）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
同作は、きょう17日より全国521館（うちIMAX：65館、MX4D：11館、4DX：61館）にて公開され、午後3時時点でシリーズ歴代最高興収を記録した『キングダム 代将軍の期間』（2024年7月12日公開／最終興収80.3億円、初日興収3.6億円）動員対比124％というロケットスタートを切った。
山は、客席を見渡し、「初日にお越しいただき、ありがとうございます」と万感の表情に。「『キングダム』、新章開幕です！」と宣言し、「最高の作品ができていると思うので、ぜひ！（きょうは）見終わった後ですね、ありがとうございます！」とうれしさをあふれさせた。
そして、「一ノ瀬渉さんがタジフ役をやっているんじゃないですか。山の民で出ていたんです。それっておもしろいなって。2回も贅沢な感動しました」
イベントには、山のほか、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、山田裕貴、三吉彩花、坂口憲二、豊川悦司、要潤、小栗旬、佐藤信介監督が登壇。キャスト11人が集結する豪華な舞台あいさつとなった。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（19年公開）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。