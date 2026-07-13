次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線

第18回 創価高校・郄橋将大

最速は140キロ。まだ粗削りな部分を残す未完の大器かもしれない。だが、生年月日は2009年３月16日の早生まれで、実質的には高校２年生とほとんど変わらない。それでいて、187センチ、88キロの恵まれた体格を生かした角度のあるストレートに加え、キレのあるスライダー、カーブ、チェンジアップを操る。

そんな創価高校の３年生右腕・郄橋将大には、「大化けの予感」をひしひしと感じさせるものがある。



創価高のプロ注目右腕・郄橋将大 photo by Yu Takagi





【高校卒業後の進路はプロ一本】

「しなりと柔らかさが、一番の武器ですね。あれだけ大きな体で手足も長いのに、それをうまく使えている印象があります。体幹がさらに強くなってくれば、球速が10キロくらい伸びる可能性もありますよ」

郄橋をそう評するのは、創価高校野球部でアドバイザーを務める岩隈久志氏だ。誰もが知る元メジャーリーガーで、日米通算170勝を挙げ、第２回WBCでは世界一にも貢献した。肩書きを並べれば枚挙にいとまがない大投手だが、一昨年春から部員たちと真摯に向き合い、指導を続けている。

令和の高校生については、「体づくりから一生懸命に取り組んでいますね。やりすぎなんじゃないかと思うくらい頑張っています」と敬意を示す。

一方で、「もっと俺はこうなりたい、こんなもんじゃないという気持ちを持ってほしい。夢を持ち、自分を信じてほしいです」とも語る。それぞれが大きな可能性を秘めていることに気づかせ、その可能性を信じられるような指導を心がけているという。

そのなかで、郄橋は進路を「プロ一本」に絞っている。堀内尊法（たかのり）監督は面談で本人の思いを受け止めながら、進学という選択肢も提案した。しかし、郄橋は「今、チャンスがあるならプロに行きたいです」と迷いなく言いきった。その強い意志と高い将来性を認め、指揮官も夢への挑戦を後押ししている。取材当日もグラウンドにはプロ球団のスカウトが足を運んでいた。

【トレーニングと食事で体重10キロ増】

郄橋は静岡県富士宮市の出身。中学時代は静岡蒲原リトルシニアでプレーし、静岡県選抜にも選出された。進学先にはさまざまな選択肢があったが、創価高校野球部OBであるふたりの兄の存在や、充実した練習環境に魅力を感じ、進学を決断した。

そして、入学と同時に岩隈氏がアドバイザーに就任した。「日米で活躍された方が身近にいるなんて、ほかの高校ではなかなかできない経験だと思います。最初は緊張しましたが、聞きたいことを何でも質問できますし、一つひとつ丁寧に答えてくださいます。とくに投球時のバランスやリリースのタイミングについて、よくアドバイスをいただいています」と、感謝の思いを口にする。

また、入学当時は体重77キロほどと細身だったが、恵まれた施設でのトレーニングに加え、食事面も見直した。

「たくさん食べるようにしました。夕食では、白米だけでも800グラム以上食べています」

その成果もあり、10キロ以上の増量に成功した。

岩隈アドバイザーも「最初の印象は『細いなあ』でした。でも、体がしっかりできてきましたね。もともと柔らかさはありましたが、体幹が強くなって、体の芯ができてきたように感じます」と成長を評価する。

だが、最後までエースナンバーをつかむことはできなかった。

岩隈アドバイザーは郄橋の課題について、次のように語る。

「安定感ですね。とくに指導者から見て『安心して任せられる』という安定感が必要です」

それでも「本人も課題を理解したうえでもがき、答えを探しながら頑張っています。その時間は必ずプラスになると思います」と、前向きに評価した。

さらに、「結果だけを追い求めるのではなく、自分らしいカラーを磨き、目指す技術を身につけてくれたら楽しみですね」と、その大きな飛躍に期待を寄せている。

迎えた最後の夏。郄橋は「プロに行くというのは、高校野球が終わってからの話です。今はチーム全員で甲子園に行くことだけを考えています」と、きっぱり言いきった。どんな質問にも、まっすぐな瞳で、にこやかに、自分の言葉で答える。その姿からは、夢を追う覚悟と、仲間とともに甲子園を目指す強い決意が伝わってきた。

きっかけひとつで、驚くような成長や輝きを見せる。それが高校野球の醍醐味であり、高校生の持つ可能性だ。心身ともに大きな伸びしろを秘めた大型右腕が、この夏、誰もが目を見張るような投球を見せてくれることを期待したい。