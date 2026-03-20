《愕然としている あまりにも未熟で幼稚 これほど出鱈目な言動があるだろうか 多くの命が失われてる戦争を目の前に》3月20日、俳優の豊原功補が自身のXを更新。誰に向けてかは明らかにせず、冒頭の怒りの言葉を投げかけた。「この投稿の直前の日本時間20日未明、訪米した高市早苗首相がトランプ大統領と首脳会談をおこなったことが報じられました。高市首相はトランプ大統領をファーストネームで呼びながら、『世界中に平和と繁