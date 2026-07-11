人気グラドル29歳、美ボディ際立つタンクトップ姿にへそチラ披露 最新グラビア
毎月旬な女の子をピックアップする「MySPA！」の人気コーナー「旬撮ガール」。2026年7月は、キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛されるグラビアアイドル・天羽希純が登場する。
【写真】こんな彼女ほしい！ 天羽希純29歳最新グラビア
最新写真集『BONUS』（集英社）が発売中で、キュートな顔立ちとセクシーなボディで熱狂的ファンを数多く持つきすみんを、5週間に分けて抜群スタイルをお届け！（毎週金曜の正午配信） 今回公開する撮影テーマは「どきどきすみん」。お家の中で、圧倒的なグラビアポージングを披露していく。
届いたカットでは、クロップド丈のタンクトップでへそチラを披露しながら、ショートパンツで太もももあらわに。どきどきしちゃう衣装をチェックしていると、タンクトップを胸の上にあげて豊満バストがどてんとむき出しに！ さらに履いていたショートパンツも降ろして、息をのむVラインが姿を見せる。カメラのレンズもフォーカスされており、美しくきめ細かな肌にうっとり。
ちょこんとソファに座ったり寝そべったりして、キス顔や桃のように瑞々しいヒップラインが確認できたり、白いカーテンを活用しながら光をまとった天女降臨カットも収録！ “どきどきすみん”というテーマにふさわしく、様々な魅力が味わうことができる。
7月10日からは、3週目が公開されるので要チェックだ！
【写真】こんな彼女ほしい！ 天羽希純29歳最新グラビア
最新写真集『BONUS』（集英社）が発売中で、キュートな顔立ちとセクシーなボディで熱狂的ファンを数多く持つきすみんを、5週間に分けて抜群スタイルをお届け！（毎週金曜の正午配信） 今回公開する撮影テーマは「どきどきすみん」。お家の中で、圧倒的なグラビアポージングを披露していく。
ちょこんとソファに座ったり寝そべったりして、キス顔や桃のように瑞々しいヒップラインが確認できたり、白いカーテンを活用しながら光をまとった天女降臨カットも収録！ “どきどきすみん”というテーマにふさわしく、様々な魅力が味わうことができる。
7月10日からは、3週目が公開されるので要チェックだ！