【Amazon プライムデー】iPhone 16eやiPhone 15、iPhone Airが最大26%OFFに
→ Amazon プライムデー「Apple」はこちら
→「Amazon プライムデー」はこちら
防沫性能、耐水性能、防塵性能を備えた「iPhone 15」
Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16e」
iPhone 16e 512GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック
144,800円 → 119,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPhone 16e 256GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック
114,800円 → 89,800円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
史上最薄のiPhone「iPhone Air（SIMフリー）」
Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
229,800円 → 169,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
194,800円 → 156,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
159,800円 → 139,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 34,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、「探す」対応、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,080円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応
69,800円 → 62,820円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 44mmミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - M/L
42,800円 → 38,520円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー
16,980円 → 13,120円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon プライムデー「Apple」はこちら
→「Amazon プライムデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります