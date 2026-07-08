霧島市の国分中学校近くで８日夕方、中学生の男女２人がバックしてきた乗用車に衝突され救急搬送されました。

警察や消防によりますと８日午後６時半ごろ、霧島市国分清水１丁目の国分中学校の近くで、通りかかった人から「車に中学生２人がひかれた。１人が車の下敷きになっている」 と１１９番通報がありました。

衝突されたのは、いずれも霧島市に住む中学２年の男子生徒（１３）と、中学１年の女子生徒（１２）です。２人は病院に救急搬送され、骨折の疑いがありますが、命に別状はないということです。

車を運転していたのは？

乗用車を運転していたのは霧島市の８０歳の女性で、車をバックさせていたところ、歩いていた２人と衝突したということです。

運転していた女性にけがはありませんでした。

道路の状況は？

現場は国分中学校に近い傾斜のある細い道路で、乗用車は下り坂をバックで進んでいたということです。

事故の原因について警察は「捜査に支障がある」として明らかにしていません。

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