『一次元の挿し木』初回 不穏な雰囲気に「ぞくぞくした」「ものすごい重厚感」の声
Hey！ Say！ JUMPの山田涼介が主演を務めるドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第1話が5日に放送。不穏な雰囲気と展開に「ぞくぞくした」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『一次元の挿し木』第1話 山田涼介の目の演技が話題
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説の実写ドラマ化だ。
遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、4年前の豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田真由）の葬儀場の前にいた。義理の父で大手製薬会社・日江製薬の社長、七瀬京一（佐々木蔵之介）が執り行う紫陽の葬式を止めるべくやってきたのだ。紫陽は4年前の豪雨の日に行方不明になった。しかし、悠はその後に紫陽の姿を目撃しており、彼女は生きている、と信じていた。
そんな折、悠は恩師の石見崎教授（正名僕蔵）から古人骨のDNA鑑定を依頼された。それはインドのループクンド湖で発掘された200年前の人骨だった。地元の人たちの間では「ループクンド湖の骨を持ち去った人間はみんな呪われてしまう」という噂もあるというが、悠は引き受けることに。
ところが、悠が骨を解析すると、驚がくの結果が出た。鑑定されたDNAが、行方不明の義妹・紫陽のDNAと100%一致したのだ。悠は石見崎に相談しようとし、石見崎の家を訪ねるが、石見崎は血を流して亡くなっていた。そんな時、悠の前に石見崎の姪・唯（白石聖）が現れる。唯は石見崎の娘・真理が行方不明になっているのだと明かす。そして「お願いします。何か知ってることがあったら教えてくれませんか？」と悠に頭を下げる。
悠は「君は何を知ってる？」と質問。唯は「まだ何も。でも私は、叔父のことをよく知る数少ない人間の一人です。お互いの目的のために協力し合いませんか？」と提案するのだった。
200年前の人骨のDNAと紫陽のDNAが完全一致する展開や、石見崎が死亡する展開など、初回から不穏な雰囲気が満載。視聴者からは「どういうことなんだ？」「ずっとドキドキしてた」「めっちゃぞくぞくした」「ものすごい重厚感」などの声が続出した。
紫陽が行方不明になり、現在は喪失感と悲しみの中にいる悠。初回は悠と紫陽が2人で過ごしていたときの回想シーンも盛り込まれていた。過去の悠と現在の悠の変化を表現していた山田の演技には「目の演技がすごい」「引き込まれた」「鳥肌」「演技の幅が広い」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『一次元の挿し木』第1話 山田涼介の目の演技が話題
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説の実写ドラマ化だ。
遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、4年前の豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田真由）の葬儀場の前にいた。義理の父で大手製薬会社・日江製薬の社長、七瀬京一（佐々木蔵之介）が執り行う紫陽の葬式を止めるべくやってきたのだ。紫陽は4年前の豪雨の日に行方不明になった。しかし、悠はその後に紫陽の姿を目撃しており、彼女は生きている、と信じていた。
ところが、悠が骨を解析すると、驚がくの結果が出た。鑑定されたDNAが、行方不明の義妹・紫陽のDNAと100%一致したのだ。悠は石見崎に相談しようとし、石見崎の家を訪ねるが、石見崎は血を流して亡くなっていた。そんな時、悠の前に石見崎の姪・唯（白石聖）が現れる。唯は石見崎の娘・真理が行方不明になっているのだと明かす。そして「お願いします。何か知ってることがあったら教えてくれませんか？」と悠に頭を下げる。
悠は「君は何を知ってる？」と質問。唯は「まだ何も。でも私は、叔父のことをよく知る数少ない人間の一人です。お互いの目的のために協力し合いませんか？」と提案するのだった。
200年前の人骨のDNAと紫陽のDNAが完全一致する展開や、石見崎が死亡する展開など、初回から不穏な雰囲気が満載。視聴者からは「どういうことなんだ？」「ずっとドキドキしてた」「めっちゃぞくぞくした」「ものすごい重厚感」などの声が続出した。
紫陽が行方不明になり、現在は喪失感と悲しみの中にいる悠。初回は悠と紫陽が2人で過ごしていたときの回想シーンも盛り込まれていた。過去の悠と現在の悠の変化を表現していた山田の演技には「目の演技がすごい」「引き込まれた」「鳥肌」「演技の幅が広い」などの声が集まっている。