グラビア美女29歳、キュートな“脇見せ”最新ショットに反響
アイドルグループ「#2i2」の元メンバーでタレントの天羽希純が28日にInstagramを更新。美スタイル全開のオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった
【写真】天羽希純29歳、大胆な“グラビア”姿など（24枚）
天羽が投稿したのは大阪で撮影されたオフショット。写真には、フリルのあしらわれたスカートとチューブトップの天羽が、両手を上げたポーズでカメラにほほ笑みかける姿が収められている。
彼女の近影にファンからは「可愛いよー」「最高〜」「キュート」などの声が集まっている。
■天羽希純（あまうきすみ）
東京都出身。8月12日生まれ。ファンからは「きすみん」の愛称で親しまれている。抜群のスタイルを活かし、グラビア活動にも精力的に取り組んでいる。
引用：「天羽希純」Instagram（＠amaukisumi）
【写真】天羽希純29歳、大胆な“グラビア”姿など（24枚）
天羽が投稿したのは大阪で撮影されたオフショット。写真には、フリルのあしらわれたスカートとチューブトップの天羽が、両手を上げたポーズでカメラにほほ笑みかける姿が収められている。
彼女の近影にファンからは「可愛いよー」「最高〜」「キュート」などの声が集まっている。
■天羽希純（あまうきすみ）
東京都出身。8月12日生まれ。ファンからは「きすみん」の愛称で親しまれている。抜群のスタイルを活かし、グラビア活動にも精力的に取り組んでいる。
引用：「天羽希純」Instagram（＠amaukisumi）