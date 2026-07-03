本日『映画ちいかわ』の夏が来るDAY！ 入場者特典第1弾はキャラクター8種のチャームミニフィギュアに
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、入場者特典第1弾として「チャームミニフィギュア（全8種）」の配布が決定。また、本日7月3日は「『映画ちいかわ』の夏が来るDAY」を開催。本日最後を飾る20時からは、本編の特別新映像を最速解禁する。
【写真】7月3日は「『映画ちいかわ』の夏が来るDAY」 タイムスケジュール
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
そんな『ちいかわ』の初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
本作の入場者特典第1弾は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋の全8種類のキャラクターたちの映画特別デザインミニチャーム。バッグや傘などにつけてちいかわたちを身近に感じられるとびきりキュートな劇場限定アイテムが、数量限定で映画公開日の7月24日より上映館で配布される（なくなり次第終了）。
なお、本日「『映画ちいかわ』の夏が来るDAY」では6つの大きな情報が続々と初解禁される。
本日の最後を飾る20時には、映画本編の特別新映像をYouTube「東宝MOVIEチャンネル」でのプレミア公開にて特別に初解禁。世界最速の特別新映像解禁となる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
【写真】7月3日は「『映画ちいかわ』の夏が来るDAY」 タイムスケジュール
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
本作の入場者特典第1弾は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋の全8種類のキャラクターたちの映画特別デザインミニチャーム。バッグや傘などにつけてちいかわたちを身近に感じられるとびきりキュートな劇場限定アイテムが、数量限定で映画公開日の7月24日より上映館で配布される（なくなり次第終了）。
なお、本日「『映画ちいかわ』の夏が来るDAY」では6つの大きな情報が続々と初解禁される。
本日の最後を飾る20時には、映画本編の特別新映像をYouTube「東宝MOVIEチャンネル」でのプレミア公開にて特別に初解禁。世界最速の特別新映像解禁となる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。