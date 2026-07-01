STARTO ENTERTAINMENTは1日、男性アイドルグループ「Aぇ！group」元メンバーの草間リチャード敬太（30）が2日から活動を再開すると発表した。

公式サイトは「弊社契約タレント 草間リチャード敬太 活動再開に関するご報告」と題して更新し「2026年7月2日（木）より当社専属契約タレント草間リチャード敬太の活動再開をお知らせいたします」と発表した。

活動再開に伴い「この度は、ファンの皆様並びに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして「リチャードは心身ともに回復し、自分自身を見つめ直すことで芸能活動により一層精進してまいります」とし「引き続きご支援賜りますよう、お願い申し上げます」としている。

草間は昨年10月4日に東京都新宿区で下半身を露出したとして逮捕され活動を休止。翌月20日にグループを脱退した。

脱退時には「自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆さまにお目にかかれるよう努力してまいります」とコメントしていた。