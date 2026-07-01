YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【USJ】NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ　プレ初回　2026/6/30」を公開した。

動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されるナイトエンターテイメント「NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ」のプレ初回の様子をレポート。夏の夜を一気に盛り上げる、熱狂のショーが展開されている。

ショーは、ネオンカラーの和装をまとったエンターテイナーたちとウッディー＆ウィニーの登場からスタート。DJブース風の演出と巨大スクリーンを背景に、アップテンポな“お祭りダンス”で観客を一気に引き込む。

続いて、ハローキティ、マイメロディ、クロミが登場。提灯を手にした夏祭り仕様のキュートな衣装で、会場の雰囲気を一変させる。

中盤には、巨大なサングラスをかけたアヒルのバルーンが登場し、ウォーターシューターによるスプラッシュ演出がスタート。

観客に向かって豪快に水が放たれ、会場は一気に“びしょ濡れゾーン”に。

大量の水、バブル、カラースモークが一斉に放出され、まさに“夏の夜のお祭り”といえる圧巻のフィナーレとなった。

ずぶ濡れ必至の超参加型ナイトショー。USJの夏を全力で楽しみたい人は、事前チェック必須の内容だ。

YouTubeの動画内容

00:00

「NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ」プレ初回スタート
03:19

ハローキティ、マイメロディ、クロミが登場
06:51

豪快なスプラッシュ演出がスタート
10:19

セサミストリートの仲間たちがステージに合流
14:55

大量のバブルと水で会場の熱気は最高潮に

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