【USJ】大量の水と泡で大熱狂！キティやクロミも登場する「グロウアップ Oh! マツリ」
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【USJ】NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ プレ初回 2026/6/30」を公開した。
動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されるナイトエンターテイメント「NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ」のプレ初回の様子をレポート。夏の夜を一気に盛り上げる、熱狂のショーが展開されている。
ショーは、ネオンカラーの和装をまとったエンターテイナーたちとウッディー＆ウィニーの登場からスタート。DJブース風の演出と巨大スクリーンを背景に、アップテンポな“お祭りダンス”で観客を一気に引き込む。
続いて、ハローキティ、マイメロディ、クロミが登場。提灯を手にした夏祭り仕様のキュートな衣装で、会場の雰囲気を一変させる。
中盤には、巨大なサングラスをかけたアヒルのバルーンが登場し、ウォーターシューターによるスプラッシュ演出がスタート。
観客に向かって豪快に水が放たれ、会場は一気に“びしょ濡れゾーン”に。
大量の水、バブル、カラースモークが一斉に放出され、まさに“夏の夜のお祭り”といえる圧巻のフィナーレとなった。
ずぶ濡れ必至の超参加型ナイトショー。USJの夏を全力で楽しみたい人は、事前チェック必須の内容だ。
動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されるナイトエンターテイメント「NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ」のプレ初回の様子をレポート。夏の夜を一気に盛り上げる、熱狂のショーが展開されている。
ショーは、ネオンカラーの和装をまとったエンターテイナーたちとウッディー＆ウィニーの登場からスタート。DJブース風の演出と巨大スクリーンを背景に、アップテンポな“お祭りダンス”で観客を一気に引き込む。
続いて、ハローキティ、マイメロディ、クロミが登場。提灯を手にした夏祭り仕様のキュートな衣装で、会場の雰囲気を一変させる。
中盤には、巨大なサングラスをかけたアヒルのバルーンが登場し、ウォーターシューターによるスプラッシュ演出がスタート。
観客に向かって豪快に水が放たれ、会場は一気に“びしょ濡れゾーン”に。
大量の水、バブル、カラースモークが一斉に放出され、まさに“夏の夜のお祭り”といえる圧巻のフィナーレとなった。
ずぶ濡れ必至の超参加型ナイトショー。USJの夏を全力で楽しみたい人は、事前チェック必須の内容だ。
YouTubeの動画内容
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